Ważne przesłanie Jolanty Kwaśniewskiej do seniorów. Każdy z nich powinien to usłyszeć

Jolanta Kwaśniewska koncentruje swoją działalność na osobach starszych, apelując o postrzeganie starzejącego się społeczeństwa jako szansy i cennego kapitału społecznego, a nie wyzwania, oraz o wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia.

Aktywnie promuje przełamywanie stereotypów wiekowych, zachęcając seniorów do zachowania indywidualnego stylu, realizacji marzeń i pasji, a także do "samolubności" w wydawaniu pieniędzy na własne potrzeby i życie "tu i teraz".

Podkreśla fundamentalne znaczenie aktywności – zarówno fizycznej, jak i umysłowej – jako klucza do jakości życia w starszym wieku, dając osobisty przykład i zachęcając seniorów do angażowania się w różnorodne formy działania.

Jolanta Kwaśniewska od lat nie pełni funkcji pierwszej damy, a mimo to cieszy się ogromną sympatią Polaków. Nic dziwnego - cały czas jest zaangażowana w różne projekty. Na przykład konsekwentnie podkreślała swoje zaangażowanie w sprawy osób starszych.

- Od lat sprawy seniorów są dla mnie najważniejsze. Przez lata Fundacja „Porozumienie Bez Barier” działała na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest grupa społeczna, która jest trochę na uboczu i są to seniorzy - opowiadała.

Jej działalność fundacyjna i społeczna przez lata koncentrowała się na tej demografii. W jej optyce, starzenie się społeczeństwa nie było postrzegane jako wyzwanie, lecz jako okazja do czerpania z bogatego doświadczenia i aktywności osób starszych. Kwaśniewska wskazywała, że seniorzy stanowili dynamicznie rosnącą grupę społeczną, która pragnęła żyć aktywnie, świadomie i z poczuciem wpływu. W kontekście zmieniającej się struktury demograficznej, osoby starsze powinny były być uznawane za realny kapitał społeczny.

- Rządzący muszą myśleć o tym, jak ten wielki potencjał, jakim są osoby w wieku senioralnym, wykorzystać - mówiła.

Przełamywanie stereotypów

Jolanta Kwaśniewska aktywnie promowała ideę przełamywania utrwalonych stereotypów dotyczących wieku. Jej zdaniem, osoby starsze nie powinny rezygnować ze swoich potrzeb, marzeń ani indywidualnego stylu życia.

- Sprzeciwiam się tym określeniom, że kobiety w pewnym wieku nie powinny czegoś zrobić, albo nosić. Ja jestem kobietą "w pewnym wieku" - dlaczego nie mogę nosić modnych butów, mieć fryzury, jaka mi najbardziej odpowiada, czy bardzo kolorowo się ubierać? Wszystko dla nas i nic o nas bez nas! Im jestem starsza, tym bardziej kocham kolor, we 'wściekłych' kolorach czuję się lepiej i nie wyobrażam sobie, że miałabym sobie tego odmawiać - stwierdziła.

Apel Jolanty Kwaśniewskiej do seniorów

Zgodnie z filozofią "Sky is the limit", Jolanta Kwaśniewska przekonywała, że wiek nie stanowił bariery dla aktywności, realizacji pasji czy podejmowania nowych wyzwań. Jej przekaz był jednoznaczny: dojrzałość to nie rezygnacja, lecz nowy rozdział, w którym należało celebrować każdy dzień i żyć "tu i teraz". W związku z tym, apelowała do seniorów o większą "samolubność".

- Namawiam seniorów do tego, żeby byli samolubni. Często zdarza się tak, że babcia nie może pójść prywatnie do lekarza, na kawę do kawiarni, albo nie kupi sobie torebki, o której marzy, bo wszystkie pieniądze odkłada dla dzieci, dla wnuków. Jednak najczęściej te nasze młodsze pokolenia radzą sobie w życiu lepiej niż my. Dlatego zachęcam: wydawajmy te pieniądze na siebie, żyjmy tu i teraz! Każdego dnia twórzmy dla siebie małe święto - mówiła.

Kwaśniewska zwracała uwagę na fundamentalne znaczenie aktywności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Podkreślała konieczność angażowania się seniorów w różnorodne formy działania i wykorzystywania dostępnych możliwości, ponieważ ruch i aktywność miały bezpośredni wpływ na jakość życia. Sama stanowiła przykład, rozpoczynając dzień od gimnastyki, regularnie spacerując i uprawiając narciarstwo. Jak zaznaczała, te nawyki pozwalały jej utrzymać energię i dobre samopoczucie.

