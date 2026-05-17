Którego polityka zaprosilibyśmy na grilla? Prezydent i premier zostawili konkurentów w tyle

Majowy grill z dowolnym politykiem

W maju Polacy chętnie spotykają się przy grillu, aby zjeść ze znajomymi ulubione danie prosto z rusztu, napić się bezalkoholowego piwa i odpocząć od codziennych obowiązków. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, którego polityka widzieliby przy wspólnym stole. Zwyciężył prezydent Nawrocki z wynikiem 21 proc. Drugie miejsce zajął premier Tusk (16 proc.).

Dalej znalazł się lider Konfederacji Krzysztof Bosak (44 l.) – 6 proc. oraz reprezentanci Lewicy: poseł Partii Razem Adrian Zandberg (46 l.) i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) – po 5 proc. W zestawieniu pojawili się też Grzegorz Braun (59 l.), szef Konfederacji Korony Polskiej, z wynikiem 4 proc., oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (77 l.), który zamyka stawkę z 1 proc. wskazań. Kolejne 4 proc. badanych wskazało innego polityka, a tyle samo nie miało zdania.

Najbardziej wymowny jest jednak fakt, że aż 34 proc. ankietowanych nie zaprosiłoby żadnego polityka na majowego grilla, co pokazuje wyraźną niechęć do łączenia polityki z wolnym czasem.

– Wynik badania odzwierciedla sondaże zaufania do polityków. Politycy widoczni w mediach dominują w takich badaniach, również ci kontrowersyjni. Mamy zatem odbicie preferencji politycznych. Osobiście zdziwił mnie brak Szymona Hołowni w tym zestawieniu, ale zaufanie do niego w pewnym momencie spadło i nie jest już tak widoczny jak dawniej – tłumaczy socjolog, prof. Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego. – Oczywiście sporo osób pokazuje, że nikogo by nie zaprosiło, co jest logiczne, bo polityków z natury nie lubimy. To jest standardową postawą, więc chyba nie dziwi, że taka odpowiedź była często wybierana – dodaje ekspert.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych osób.

