Andrzej Duda stał się raperem! Jego wersy przeszły do historii! Ależ to nawinął!

Pomysłodawcą akcji "Beef z koronawirusem #hot16challenge dla Siepomaga.pl" był raper Solar. W jej ramach osoby ze świata kultury, mediów i polityki rapowali szesnastowersowe zwrotki, zachęcając tym samym do zbiórki pieniędzy na walkę z koronawirusem. Akcja organizowana była wraz z fundacją Siepomaga.pl, gdzie zebrane pieniądze w całości miały zostać przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Do akcji zdecydował się przystąpić nawet prezydent Andrzej Duda. Zamieścił on w sieci nagranie, w której rapował następujący, szalenie enigmatyczny tekst:

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,To jest maj, nie pachnie Saska Kępa,Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz.Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz już.Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgłyNie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgłyNie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgłyCiepły wieczór, bez ciemności, trawa spokój, my i wy,My i wy. My to oni, oni my.Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły,Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała imwszyscy razem - chwała imMocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała imNie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Wyglądało to następująco:

Prezydent nominował kolejne osoby do wzięcia udziału w akcji. Wskazał na Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę i premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie pytają cię o imię - miałem na myśli wszystkich tych ludzi z personelu medycznego, lekarzy, ratowników, pielęgniarki, którzy nie pytają nikogo o imię, tylko niosą pomoc - tłumaczył później w sesji "Q&A" Andrzej Duda. - Miałem na myśli wszystkich tych bohaterskich lekarzy, wszystkie bohaterskie pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych, cały bohaterski personel medyczny, który niesie pomoc nie oglądając się na nic, nikogo o imię nie pyta. Po prostu niesie pomoc ludziom - to są bohaterowie dzisiejszych czasów - przekonywał.

- Niektórym to się może i nie podobało, ale na całym świecie, w różnego rodzaju akcje dobroczynne włączają się też przywódcy - Boris Johnson wspiera akcje w Wielkiej Brytanii, w innych miejscach na świecie wspierają akcje dobroczynne i pomocowe inni przywódcy i wydawało mi się, że nie ma w tym nic nagannego - dodał.

