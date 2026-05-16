Andrzej Duda kończy 54 lata. Mało kto wie, że jego żona jest od niego starsza

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-16 20:07

Andrzej Duda właśnie kończy 54 lata. Pierwszy raz od dawna ma okazję świętować prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Mało kto jednak wie, że jego małżonka jest nieco starsza. Co prawda małżonków dzieli niewielka różnica, ale jednak.

Andrzej Duda i Agata Duda od ponad 30 lat tworzą zgrany związek małżeński. Poznali się jako bardzo młodzi ludzie, jeszcze w czasach nastoletnich, gdy oboje chodzili do szkoły średniej. Uczyli się w dwóch różnych szkołach, ale trafili na tę samą prywatkę do wspólnego kolegi. W książce "To ja. Andrzej Duda" były prezydent podał kilka szczegółów dotyczących historii swojej miłości.

- Zwróciłem uwagę na swoją przyszłą żonę podczas osiemnastki wspólnego kolegi. Wysoka blondynka, szczupła, długie nogi, dobrze ubrana. Oboje byliśmy w trzeciej klasie, ale chodziliśmy do konkurujących ze sobą krakowskich szkół, Agata do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, ja do II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Nie pamiętam, kto pierwszy podszedł, ale świetnie nam się rozmawiało, w zasadzie spędziliśmy razem całą imprezę - wspominał w książce polityk.

Z urodzinowej imprezy wyszedł już wraz z nowo zapoznaną koleżanką i jej przyjaciółką. Nie wpadł jednak na to, by dziewczynę, która wpadła mu w oko odprowadzić do domu. Na szczęście to nie przekreśliło ich losów: - Przeszliśmy wspólną część trasy, a gdy nasze drogi do domów się rozchodziły, poszedłem w swoją stronę. Tak zaprezentowałem się na pierwszym spotkaniu. Na szczęście były kolejne, Agata przyjęła zaproszenie na randkę. (...) Imponowała mi intelektem i dojrzałością. Nie była typem podfruwajki, wiedziała, czego chce - wspominał po latach Duda. 

Andrzej Duda
Galeria zdjęć 34

Szybko zaczęli się ze sobą dogadywać, razem wychodzić do kina i potańcówki. Nie przeszkadzała im też minimalna, ale w czasach, gdy ma się naście lat jednak istotna, różnica wieku. Bo, co zabawne była pierwsza dama jest o kilka tygodni starsza od męża. Agata Duda urodziła się bowiem 2 kwietnia 1972 roku. Dzieli ich więc nieco ponad dwa miesiące. 

Kilka lat od zapoznania para zdecydowała się pobrać. Najpierw wzięli ślub cywilny, a po kilku miesiącach wspólnego życia zdecydowali się na złożenie przysięgi małżeńskiej przed Bogiem. Nic dziwnego, że młody Duda wpadł w oko Agacie, bo jako młodzieniaszek, Duda był bardzo przystojnym chłopakiem z modną fryzurą. Małżonkowie doczekali się jednej córki, Kingi, która dziś jest prawniczką i robi karierę w jednej z warszawskich kancelarii. 

NIŻEJ ZOBACZYCIE UROCZE ZDJĘCIA BYŁEJ PARY PREZYDENCKIEJ: 

Andrzej Duda i Agata Duda
Galeria zdjęć 18
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGATA DUDA
ANDRZEJ DUDA