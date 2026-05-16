Andrzej Duda kończy 54 lata. Mało kto wie, że jego żona jest od niego starsza

Andrzej Duda i Agata Duda od ponad 30 lat tworzą zgrany związek małżeński. Poznali się jako bardzo młodzi ludzie, jeszcze w czasach nastoletnich, gdy oboje chodzili do szkoły średniej. Uczyli się w dwóch różnych szkołach, ale trafili na tę samą prywatkę do wspólnego kolegi. W książce "To ja. Andrzej Duda" były prezydent podał kilka szczegółów dotyczących historii swojej miłości.

- Zwróciłem uwagę na swoją przyszłą żonę podczas osiemnastki wspólnego kolegi. Wysoka blondynka, szczupła, długie nogi, dobrze ubrana. Oboje byliśmy w trzeciej klasie, ale chodziliśmy do konkurujących ze sobą krakowskich szkół, Agata do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, ja do II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Nie pamiętam, kto pierwszy podszedł, ale świetnie nam się rozmawiało, w zasadzie spędziliśmy razem całą imprezę - wspominał w książce polityk.

Z urodzinowej imprezy wyszedł już wraz z nowo zapoznaną koleżanką i jej przyjaciółką. Nie wpadł jednak na to, by dziewczynę, która wpadła mu w oko odprowadzić do domu. Na szczęście to nie przekreśliło ich losów: - Przeszliśmy wspólną część trasy, a gdy nasze drogi do domów się rozchodziły, poszedłem w swoją stronę. Tak zaprezentowałem się na pierwszym spotkaniu. Na szczęście były kolejne, Agata przyjęła zaproszenie na randkę. (...) Imponowała mi intelektem i dojrzałością. Nie była typem podfruwajki, wiedziała, czego chce - wspominał po latach Duda.

Szybko zaczęli się ze sobą dogadywać, razem wychodzić do kina i potańcówki. Nie przeszkadzała im też minimalna, ale w czasach, gdy ma się naście lat jednak istotna, różnica wieku. Bo, co zabawne była pierwsza dama jest o kilka tygodni starsza od męża. Agata Duda urodziła się bowiem 2 kwietnia 1972 roku. Dzieli ich więc nieco ponad dwa miesiące.

Kilka lat od zapoznania para zdecydowała się pobrać. Najpierw wzięli ślub cywilny, a po kilku miesiącach wspólnego życia zdecydowali się na złożenie przysięgi małżeńskiej przed Bogiem. Nic dziwnego, że młody Duda wpadł w oko Agacie, bo jako młodzieniaszek, Duda był bardzo przystojnym chłopakiem z modną fryzurą. Małżonkowie doczekali się jednej córki, Kingi, która dziś jest prawniczką i robi karierę w jednej z warszawskich kancelarii.

