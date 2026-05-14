Ziobro wyjechał do USA, a przy schodach jego domu już zaczynają rosnąć chwasty! Tak teraz wygląda to miejsce

Ostatnie miesiące Ziobro spędził w pięknym Bukareszcie. Postarał się tam o azyl i go otrzymał. Niestety, ze względu na zmianę władzy na Węgrzech, jego los stał się niepewny. Były minister sprawiedliwości nie czekał jednak na rozwój sytuacji, tylko wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest dokładnie?

W najnowszym wywiadzie, którego udzielił telewizji Republika, przyznał, że przebywa teraz Waszyngtonie. Wiadomo, że będzie on komentatorem politycznym stacji Republika, ale to nie wszystko. Jak wyjaśnił we wspomnianym wywiadzie (udzielił go we wtorek, 12 maja) ma też zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią oraz przekazał, że „jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego” na terenie USA jest „oddziaływanie na amerykańską Polonię”.

Dom Ziobry w Jeruzalu czeka na właściciela. Stoi wśród malowniczej zieleni

Podczas gdy Ziobro zmienił miejsce pobytu, to raczej nieprędko wróci do siebie. Jak wiemy polityk ma dom w miejscowości Jeruzal. To malownicza okolica, pełna zieleni i ciszy z dala od zgiełku miast. Wiosną jest tam bardzo ładnie. Jeruzal to niewielka wieś w województwie łódzkim, położona około godziny drogi od Warszawy.

Na najnowszych zdjęciach można zauważyć, że dom stoi opustoszały, a wskazują na to... chwasty, które już zaczynają wyrastać między kostką brukową. To zmora każdego gospodarza! Wiadomo, że jeśli ktoś chce, by rośliny mu pięknie rosły, musi się natrudzić. Chwasty? Rosną bez pytania i nie potrzebują wiele! Wystarczy im odrobina miejsca, jak przestrzeń między chodnikowymi płytkami, by się rozrastać. Potem trzeba to wszystko usuwać.

Autor: BRUNNER / Super Express

Na szczęście są na to domowe i sprawdzone sposoby na usuwanie chwastów z przestrzeni między kostkami brukowymi? Jak podaje portal Murator bardzo skutecznym i tanim domowym sposobem zwalczania chwastów jest sporządzenie roztworu na bazie octu. Ale nie tylko:

Bardzo prostym sposobem na pozbywanie się chwastów wyrastających w szczelinach między płytami chodnikowymi, kostką brukową lub na ścieżkach ogrodowych jest użycie soli spożywczej lub sody oczyszczonej. Ten sposób jest najbardziej skuteczny w przypadku wschodzących chwastów lub bardzo młodych roślin, które jeszcze nie zdążyły się rozrosnąć do dużych rozmiarów. Wystarczy po prostu posypać miejsca, gdzie rosną chwasty solą lub sodą i poczekać kilka dni. Najlepiej zrobić to w czasie słonecznej pogody – efekt będzie szybszy i chwasty zaschną - czytamy. Kto wie, może kiedyś i Zbigniew Ziobro skorzysta z tych ogrodniczych porad.

