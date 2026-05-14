Poseł PiS zabrał syna Michała na żagle! Chłopak relaksował się przed egzaminem ósmych klas

Paulina Jaworska
Kamil Szewczyk
2026-05-14 3:28

Aktywnie czas na łonie natury to najlepsza forma relaksu. Wie o tym Piotr Uściński (49 l.) z PiS. Polityk zabrał nastoletniego syna Michała na żagle. - Żeglarstwo to wielka frajda, ale też nauka - mówi w rozmowie z "Super Expressem" poseł.

Nie ma to, jak męski wypad nad wodę ojca z synem. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości postanowił zabrać swojego syna Michała nad Zalew Zegrzyński i pokazać mu uroki żeglarstwa, ale też nauczyć go wytrwałości w dojściu do celu, co jest bardzo cenną lekcją dla każdego młodego człowieka: - Żeglarstwo to wielka frajda, ale też nauka. Bo nie zawsze można popłynąć do celu najkrótszą drogą. Trzeba dobrze nawigować i wykonywać niekiedy zwroty - wyjaśnia nam polityk.

I jak mówi znalazł czas, by wraz z synem wybrać się nad wodę, by nieco odpocząć, ale i pobawić. Tata musiał odpocząć od spraw wielkiej polityki i codziennej bieganiny, a chłopak złapać dystans przed czekającym go egzaminem kończącym podstawówkę: - Obu nam się przyda. Michał potrzebował relaksu przed egzaminem ósmoklasisty, a ja odetchnąłem od polityki. Wiatr złapany w żagle potrafi dobrze przewietrzyć umysł - śmieje się poseł.

Żeglarstwo to wielka pasja polityka PiS! Uwielbia pływać po jeziorach na Mazurach

Żeglarstwo to wielka pasja posła Uściańskiego, ale i najlepszy sposób na relaks. W wolnych chwilach polityk stara się przekazać synowi jak najwięcej wiedzy o swoim hobby. To doskonały sposób nie tylko na wzmocnienie rodzinnych więzi. Poseł ma patent żeglarski już niemal od 10 lat. - Zrobiłem go wraz z córką, gdy tylko skończyła 14 lat. Mojego Michała przygotowuję także do patentu. Dobrze czuje wiatr i bardzo chętnie żegluje, bawi się tym. Żeglarstwo traktuję jako bardzo dobry rodzinny sport, całą rodziną co roku pływamy po wielkich jeziorach Mazurskich. Pomaga także w wychowaniu dzieci – opowiadał kilka lat temu "Super Expressowi" Piotr Uściński. 

Kim jest poseł Piotr Uściński?

W Sejmie zasiada od lat. Ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) oraz Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA.

