Donald Tusk spotkał się z George'em Clooneyem i jego żoną! "Zgodzili się ze mną"

- Premier Donald Tusk spotkał się z prawniczką i aktywistką Amal Clooney oraz aktorem George'em Clooneyem podczas wydarzenia Impact'26 w Poznaniu.
- Tusk wykorzystał spotkanie do promowania pozytywnego wizerunku Polski, humorystycznie przypisując parze zgodę, że "Polska to najlepsze miejsce na Ziemi", co nawiązywało do jego wcześniejszego wystąpienia o rozwoju i optymizmie kraju.
- Amal Clooney, znana z zaangażowania w walkę o prawa człowieka (m.in. w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę i dla Jazydów), wraz z mężem prowadzi Foundation for Justice, co stanowiło istotny element ich obecności na szczycie.
W środę 13 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych Donald Tusk poinformował o zgodności poglądów z małżeństwem Clooneyów. Pokazał wspólne zdjęcie i dodał krótki komenatrz.
- Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi - napisał.
Ta wypowiedź stanowiła nawiązanie do jego wcześniejszego przemówienia na konferencji Impact'26 w Poznaniu.
Premier na Impact'26
Konferencja Impact'26, która gościła tak prominentne postaci, przewidywała 26 ścieżek tematycznych i wystąpienia 650 prelegentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki i ekonomii, tacy jak pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch, historyk Timothy Snyder, ekonomista Daron Acemoglu oraz popularyzatorka nauki i autorka bestsellerów Jessie Inchauspé.
Podczas swojego wystąpienia na Impact'26, Donald Tusk podkreślał dynamiczny rozwój kraju, mówiąc, że "jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i jednym z najbardziej ambitnych narodów na kontynencie". Premier akcentował również odporność społeczeństwa na negatywne nastroje.
- Jesteśmy bardzo odporni na tę pandemię pesymizmu, niepewności, strachu - mówił.
Stwierdził, że Polska, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, stała się "najlepszym miejscem na ziemi. Najlepszym miejscem na ziemi do życia, do spełniania swoich marzeń". Tusk zauważył, że Polacy osiągnęli bezprecedensowy poziom dumy ze swojej tożsamości i dokonań. Dodał, że "Wszędzie, gdzie jestem na świecie, spotykam Polaków, dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata".
Udział Clooneyów
Małżeństwo Clooneyów, podobnie jak Donald Tusk, było gośćmi konferencji Impact'26 w środę. Amal Clooney jest uznaną prawniczką i aktywistką, aktywnie zaangażowaną w walkę o prawa człowieka. Jej działania obejmują obronę osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wspieranie prześladowanych, czego przykładem jest skuteczna walka o sprawiedliwość dla Jazydów. Od 2016 roku Amal Clooney wraz z mężem, aktorem George'em Clooneyem, współprowadzi Foundation for Justice. Misją tej organizacji jest systemowe przeciwdziałanie niesprawiedliwości w systemach prawnych na całym świecie. W dniu otwarcia Impact'26, dziennikarka "Faktów" TVN, Anita Werner, przeprowadziła wywiad z obojgiem małżonków Clooney.
