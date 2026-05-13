Sławomir Mentzen bezpardonowo zakpił z Jarosława Kaczyńskiego! Pokazał filmik

Sławomir Mentzen opublikował satyryczne wideo wygenerowane przez AI, w którym cyfrowy wizerunek Jarosława Kaczyńskiego wyśmiewa jego rzekomą technofobię i propozycje zakazu kryptowalut.

Materiał Mentzena jest odpowiedzią na złożony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu regulację lub zakaz działalności związanej z kryptoaktywami.

Propozycja PiS dotycząca kryptoaktywów wywołała szerokie kontrowersje i krytykę, zarówno ze strony opozycji, jak i wewnątrz partii, a jej inicjatorem miał być Jarosław Kaczyński.

Sławomir Mentzen opublikował na Twitterze satyryczne wideo, stworzone przy użyciu technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Nagranie to, w którym centralną postacią jest cyfrowo wygenerowany wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, stanowi prześmiewczą odpowiedź na propozycje PiS dotyczące ograniczenia lub zakazu działalności związanej z kryptoaktywami.

- Zakazać kryptowalut, internetu, płatności zbliżeniowych, AI i tych całych komputrów! - czytamy w opisie.

Akcja satyrycznego nagrania ma miejsce przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, którą narrator określa jako "Naczelne Dowództwo PiS". W scenach wygenerowanych komputerowo, cyfrowa postać przypominająca prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, początkowo próbuje obsługiwać laptopa. Nie radzi sobie najlepiej, a w tle słychać stwierdzenie, że skoro czegoś nie pojmuje, to "trzeba by tego zakazać". W dalszej części spotu postać naśladująca prezesa PiS napotyka trudności z dokonaniem płatności zbliżeniowej telefonem oraz obsługą kasy samoobsługowej, każdorazowo reagując podobną sugestią wprowadzenia zakazu. Kulminacyjnym momentem jest spotkanie z anglojęzycznym przechodniem, co wywołuje kolejną ripostę: "Co on mówi? Trzeba by tego zakazać". Film kończy się planszą z logo Konfederacji oraz ironicznym komentarzem narratora: "I ten spot również będzie zakazany przez Jarosława Kaczyńskiego".

Projekt PiS dotyczący kryptoaktywów

Publikacja wspomnianego spotu zbiegła się w czasie z wpłynięciem do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Propozycja ta, koncentrująca się na regulacji lub zakazie działalności w obszarze kryptoaktywów, stała się przedmiotem szerokiej debaty.

Propozycja legislacyjna dotycząca kryptoaktywów wywołała znaczące kontrowersje, rezonując zarówno w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, jak i poza nimi. Według doniesień medialnych, inicjatywa ta miała pochodzić bezpośrednio od Jarosława Kaczyńskiego, co zaskoczyło część polityków jego własnej partii. Do grona krytyków dołączył między innymi były premier Mateusz Morawiecki. Również politycy Konfederacji wyrażali swoje obawy; Marcin Możdżonek zarzucił PiS brak spójności i chaos w polityce wobec rynku kryptowalut. Podkreślił, że partia, która wcześniej krytykowała rząd za restrykcyjne przepisy, teraz sama proponuje rozwiązania uznawane za jedne z najbardziej radykalnych w krajach zachodnich.

