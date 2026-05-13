Monika Olejnik opowiada o walce z rakiem. Powraca apel sprzed lat

Weronika Fakhriddinova
2026-05-13 13:54

Monika Olejnik dwa lata temu usłyszała diagnozę, która wywraca życie do góry nogami. Dziennikarka TVN24 poinformowała wtedy, że zmaga się z rakiem piersi i jest już po operacji. Teraz, w poruszającym wpisie, ponownie apeluje do fanów o regularne badania, aktywność i zdrowe życie.

Diagnoza, która wstrząsnęła Polską

Monika Olejnik od dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa. Jej nazwisko to synonim ostrych pytań, przenikliwych rozmów i nieugiętej postawy w debacie publicznej. Zawsze pełna energii, aktywna i bezkompromisowa, wydawała się niezniszczalna. Nic więc dziwnego, że wiadomość o jej chorobie, która obiegła media dwa lata temu, wstrząsnęła opinią publiczną. W maju 2024 roku dziennikarka opublikowała zdjęcie ze szpitala, informując, że zdiagnozowano u niej raka piersi. Była już wtedy po operacji, wracając do sił po jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu.

Ten osobisty wpis pokazał zupełnie inną Monikę Olejnik, nie tylko jako dziennikarkę, ale kobietę walczącą o zdrowie, stawiającą czoła strachowi i niepewności. Od tamtej pory jej głos w kwestii profilaktyki nabrał jeszcze większej mocy.

"Mam swoje porachunki z rakiem": wsparcie dla chorych dzieci

Temat chorób onkologicznych jest dla Moniki Olejnik niezwykle osobisty. Niedawno dziennikarka wzięła udział w akcji pomocowej Łatwoganga, wspierając zbiórkę dla dzieci walczących z nowotworami. Jej obecność u internetowego twórcy nie była jedynie kolejnym medialnym wystąpieniem, lecz głębokim wyrazem solidarności.

"Mam swoje porachunki z rakiem, dlatego odwiedziłam mieszkanie wspaniałego twórcy internetowego Łatwoganga po to, żeby pomóc Mai i innym dzieciom, które chorują i dzielnie walczą, ale też po to, żeby przypomnieć mój apel, który powtarzam od lat: badajcie się, proszę! To może uratować życie" – powiedziała Olejnik.

Podkreśliła, że wsparcie dla najmłodszych pacjentów onkologicznych jest bezcenne, a każda pomoc to zwycięstwo ponad podziałami.

Ponad dwa lata po operacji: apel o badania i wytrwałość

W najnowszym wpisie na Instagramie Monika Olejnik wróciła do własnych doświadczeń. Nie chciała odliczać "koszmarnych dni", które minęły od operacji, lecz wykorzystać swoją historię jako przestrogę i motywację dla innych. 

"Minęły ponad 2 lata od mojej operacji, ale nie chcę odliczać dokładnie tych koszmarnych dni. Piszę po to, żeby przypomnieć WSZYSTKIM, bardzo was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" – napisała.

To niezwykle ważny fragment jej apelu. Dziennikarka nie tylko zachęca do profilaktyki, ale także zwraca uwagę na to, co dzieje się po badaniach. Chodzi o konieczność dalszej diagnostyki, podjęcia leczenia i niepoddawanie się lękowi, który często paraliżuje po usłyszeniu niepokojącej diagnozy. Jej słowa są przypomnieniem, że walka o zdrowie to proces, który wymaga determinacji na każdym etapie.

Aktywność fizyczna to siła

Monika Olejnik w swoim apelu poszła o krok dalej, podkreślając, że same badania, choć kluczowe, nie wystarczą. Zwróciła uwagę na znaczenie codziennych wyborów, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Sama od lat jest przykładem osoby, dla której sport to pasja i źródło energii. Przyznała, że to właśnie aktywność pomogła jej przetrwać najtrudniejszy czas.

"Nie chcę Wam też ściemniać, że same badania wystarczą. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo, żyjcie z fantazją — ale zdrowo. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły. Miałam tak potrzebną mi siłę!" – napisała.

To świadectwo pokazuje, że dbanie o kondycję fizyczną może być nie tylko sposobem na utrzymanie formy, ale także cennym wsparciem psychicznym i fizycznym w obliczu poważnej choroby.

Kto powinien udzielać porad medycznych? Olejnik stawia sprawę jasno

Wpis dziennikarki jest również istotny z innego powodu, Monika Olejnik stanowczo odcina się od roli eksperta medycznego. Podkreśliła, że w kwestiach zdrowia należy ufać lekarzom i naukowcom, a osoby publiczne bez odpowiedniego wykształcenia nie powinny uzurpować sobie prawa do udzielania porad.

"Po raz kolejny chciałam Was uspokoić — nie zamierzam pisać książki na tematy medyczne! Od tego są naukowcy i lekarze. Szanuję ich wiedzę i uważam, że osoby publiczne bez dyplomu uczelni medycznej — nie powinny zastępować lekarzy!" – zaznaczyła.

W czasach, gdy w internecie nie brakuje samozwańczych doradców od zdrowia, te słowa brzmią szczególnie mocno. Olejnik zachęca do badań i dbania o siebie, ale jednocześnie przypomina, że diagnoza i leczenie należą do lekarzy.

„Cieszcie się życiem, ale badajcie się”

Na końcu wpisu dziennikarka wróciła do najważniejszego przesłania. Zachęciła, by żyć odważnie, ciekawie, blisko sportu i kultury, ale nie zapominać o badaniach.

— Na koniec powtórzę po raz kolejny i powtarzać nie przestanę — bardzo Was proszę: cieszcie się życiem, bądźcie szaleni, ciekawi życia, blisko kultury i sportu, ale… badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! — napisała Monika Olejnik.

To mocny i niezwykle aktualny głos w czasach, gdy w internecie roi się od samozwańczych "specjalistów" od zdrowia. Olejnik wyraźnie stawia granicę. Można dzielić się własnym doświadczeniem i zachęcać do badań, ale leczenie i diagnostyka należą do profesjonalistów.

