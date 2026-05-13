Ukraińcy tracą 800 plus. Co się dzieje?! Rząd masowo odrzuca wnioski. "Kilkakrotnie mniej świadczeń"

Gdy w lutym 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczenia 800 plus, na wielu obywateli Ukrainy padł blady strach. To oznaczało, że znaczna część tej grupy utraci prawo do otrzymywania pieniędzy. I choć nie wszyscy dawali wiarę w to, że polski rząd rzeczywiście doprowadzi do zmian, to jednak tak się stało. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informują, że liczba przyznawanych świadczeń dla Ukraińców od czasu wejścia w życie nowych przepisów zmniejszyła się aż sześciokrotnie. Odrzucono do tej pory 12,5 tysiąca wniosków, które nie spełniły wymogów. Resort precyzuje, że doprowadziły do tego usprawnione mechanizmy weryfikacji osób starających się o uzyskanie 800 plus i mających status obcokrajowca. Teraz, aby otrzymać pieniądze, trzeba nie tylko faktycznie przebywać w Polsce, ale również podjąć zatrudnienie przez rodziców dzieci ubiegających się o wsparcie. Wiele osób tych wymogów, jak się okazuje, nie spełniło.

Straż Graniczna, gromadząca dane w ramach kontroli obywateli, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podjęła się weryfikacji obecności osób pobierających świadczenia na terytorium kraju. Wyjazd za granicę, jak mówią przedstawiciele MSWiA, skutkuje automatycznym wstrzymaniem wypłat. Taki proces również przyczynił się do spadku otrzymywania pieniędzy przez obywateli Ukrainy. Warto dodać, że dzieci osób, które składają wnioski, też muszą mieszkać w Polsce oraz uczęszczać do polskich placówek edukacyjnych. To dodatkowy filtr. Oczywiście istnieją wyjątki od reguły. Z obowiązku zatrudnienia zwolnieni są na przykład rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, a także osoby ubiegające się o świadczenie na dziecko z polskim obywatelstwem.

To nie koniec zmian w programie 800 plus. Rząd zapowiada kolejne regulacje dotyczące obcokrajowców

Jak się okazuje, przepisy dotyczące obywateli Ukrainy mają obejmować nie tylko ich, lecz także innych obcokrajowców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w jednej z najnowszych publikacji zapowiedziało, że od 1 czerwca 2026 roku wymagania dotyczące zatrudnienia oraz mieszkania na terenie Polski będą też dotyczyć cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA, legalnie przebywających w kraju i posiadających dostęp do rynku pracy. Wyłączeni z tego wszystkiego pozostają oczywiście obywatele Polski, lecz także mieszkańcy państw wchodzących w ramy Unii Europejskiej, EFTA oraz Wielkiej Brytanii, które są objęte tak zwaną "umową wystąpienia".

Nietrudno się domyślić, że najnowsze zmiany budzą wielkie emocje i dyskusję w mediach społecznościowych, choć większość głosów internautów, co można zauważyć w mediach społecznościowych, pozytywnie ocenia dodatkową weryfikację i ukrócenie "rozdawnictwa" wobec tych, którzy nie uczestniczą aktywnie w społecznym i zawodowym życiu krajowym.

