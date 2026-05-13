Przeszczep najmniejszego serca w Warszawie. Uratowano pięciomiesięcznego Ignacego

Przeszczep serca u Ignacego zakończony sukcesem

Przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM poinformowali o przeprowadzeniu wyjątkowo skomplikowanego zabiegu. Lekarze z Dziecięcego Szpitala Klinicznego z powodzeniem wykonali przeszczep serca u małego pacjenta. Całą operacją kierował profesor Mariusz Kuśmierczyk, pełniący funkcję szefa Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii.

Chłopiec przyszedł na świat z niedorozwojem lewej komory serca. Specjaliści zaznaczają, że wada zaburzała prawidłowe pompowanie krwi.

"Pierwotnie leczony był w innym szpitalu w Polsce. Gdy jego stan znacznie się pogorszył, został pilnie przetransportowany do UCK WUM przy współpracy zespołu z Poznania, z zastosowaniem ECMO - pozaustrojowego wspomagania krążenia i oddychania, które podtrzymywało jego funkcje życiowe w trakcie całej drogi" - czytamy w komunikacie placówki.

Decyzja rodziny zmarłego noworodka ratuje Ignacego

Serce pochodziło od noworodka, który urodził się z wadą letalną. Jak donoszą dziennikarze stacji TVN24, maleństwo odeszło na rękach swojej matki po porodzie, jednak jego bliscy wyrazili zgodę na pobranie serca, aby dać szansę innemu dziecku.

- Do końca życia będę modlić się za tę rodzinę i za to dzieciątko, dzięki któremu mój syn może żyć - powiedziała w rozmowie z redakcją mama Ignacego.

Wykonanie tak skomplikowanego zabiegu wiązało się z ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu medycznego i wymagało niebywałej precyzji w działaniu. Obecnie pięciomiesięczny chłopiec znajduje się pod czujnym okiem personelu szpitalnego oraz rodziny i powoli wraca do sił.

