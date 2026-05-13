Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w Warszawie. Jest decyzja Trzaskowskiego

Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-13 11:43

We wtorek, 12 maja prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych w krajach Unii Europejskiej. "Moje poglądy w sprawie społeczności LGBT+ są szeroko znane" - zaznaczył.

Rafał Trzaskowski o transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Warszawie

"Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego" - poinformował we wpisie Trzaskowski. Podkreślił, że cieszy go, że na podstawie wyroku TSUE i kolejnych rozstrzygnięć NSA, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

"Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" - przekazał.

Zaznaczył też, że jako kierownik USC w Warszawie porusza się w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń i wyroków sądów polskich i europejskich. Dodał, że prezydent Warszawy nie ma w tej sprawie swobody podejmowania decyzji. Zaznaczył, że wyrok TSUE i wyroki NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw jednopłciowych powinna być dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu.

"Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych" - podał.

