Noc Muzeów 2026 w Warszawie. Gdzie pójść? 12 nietypowych atrakcji

Trampoliny dla każdego

Specjalną ofertę na Noc Muzeów 2026 przygotował Park Rozrywki #KochamSkakac przy Al. Krakowskiej 61. Tam mniej będzie edukacji, a więcej aktywności. O godz. 21, 22 i 23 po 170 osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnej zabawy. Zaproszony jest każdy powyżej drugiego roku życia. Nie trzeba się zapisywać, ale należy pamiętać o skarpetkach antypoślizgowych, by zabawa okazała się bezpieczna.

W gościach u Trzaskowskiego i Frankowskiego

Kolejną nietypową propozycją na Noc Muzeów będą odwiedziny w gabinetach prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Atrakcje będą dostępne w godz. 18-1 przy Pl. Bankowym 3/5. Podczas zwiedzania pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opowiedzą odwiedzającym więcej o historii tego miejsca oraz o tym, czym na co dzień zajmuje się wojewoda.

Nocą po Torze Służewiec

Wyjątkową propozycją na 16 maja są też odwiedziny i nocny spacer z przewodnikiem po Torze Służewiec (Puławska 266) o godz. 20. Uczestnicy wypełnionego atrakcjami wydarzenia odwiedzą niedostępne na co dzień dla gości miejsca, gdzie powstawały popularne filmy, seriale oraz teledyski. Zwiedzający przemierzą także drogę, którą jeźdźcy i konie pokonują przed wyścigiem.

Festiwal Tramwajów

Na zajezdni R-2 Praga przy Kawęczyńskiej 16 od godz. 18 trwać będzie wielkie świętowanie 160 lat tramwajów w Warszawie. Odwiedzający będą mogli zajrzeć na tramwajowe zaplecze, lepiej poznać jego historię, zjeść kawałek urodzinowego tortu. Organizatorzy zapowiadają też wiele niespodzianek dla całych rodzin oraz paradę zabytkowych wagonów, która o godz. 17 ruszy z Pl. Narutowicza.

Kompleks Pokamedulski na Bielanach

Wielu zainteresowanych przyciągnąć może również Noc Muzeów na Bielanach, podczas której odkryją Kompleks Pokamedulski przy Dewajtis 3. Wydarzenie potrwa w godz. 17-21, a w jego programie zaplanowano eksplorowanie przestrzeni muzealnych, Kościoła Pokamedulskiego, Domku Zakonnika oraz Podziemi Kamedulskich. Aby wziąć udział w zwiedzaniu z przewodnikiem, trzeba się zarejestrować. Obiekt będzie też dostępny do samodzielnego zwiedzania.

Wieczór w piekarni

Nietypowym sposobem na spędzenie Nocy Muzeów będzie także wybranie się do Piekarni Grzybki przy Malowniczej 33. Tam atrakcje zaplanowano w godz. 16-1. Uczestnicy zobaczą, jak wygląda codzienna praca piekarzy i jak powstaje świeże pieczywo. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść na miejsce wcześniej, gdyż wejścia będą odbywać się w turach, z przewodnikiem, a liczba miejsc będzie ograniczona. Pamiętajcie o zapisach!

Noc z komputerami

Na Noc Muzeów w szczególnym wydaniu zaprosi też Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace (Żelazna 103A). Atrakcje przygotowane dla miłośników IT, elektroników i fanów sprzętu retro czekać będą w godz. 21-5. Dla odwiedzających szykowane są prelekcje, pokazy, interaktywna wystawa, zwiedzanie warsztatu ślusarskiego czy podstawowy kurs druku 3D. Wszystko to bezpłatnie i bez rejestracji.

Noc Muzeów oficjalnie

Nocą w Warszawie zajrzeć będzie można również za kulisy pracy takich instytucji jak Sejm RP (Wiejska 4/6/8) czy Najwyższa Izba Kontroli (Filtrowa 57). Pierwsze z miejsc dostępne będzie od 19 do północy, drugie - od 18 do 1. W Sejmie odwiedzający zobaczą nie tylko najbardziej znane miejsca, ale i te na co dzień niedostępne dla osób postronnych. W ramach półgodzinnej wycieczki po NIK-u zainteresowani obejrzą m.in. wystawę o historii organu i zwiedzą gabinet prezesa.

Grzybek od środka

Ciekawym pomysłem na 16 maja będzie też zwiedzanie powszechnie znanej jako Grzybek nastawni dysponującej przy stacji Warszawa Zachodnia (Tunelowa 8). Wydarzenie potrwa w godz. 16-21, a w jego trakcie zainteresowani wejdą do środka, obejrzą zachowane wyposażenie i poznają lepiej historię tego wpisanego do rejestru zabytków miejsca. Trzeba się zapisać!

Apteka Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na Noc Muzeów zaprasza do... Apteki Zabytków. Wydarzenie odbędzie się w godz. 18-23 i przyciągnie do Apteki Michała Mutniańskiego w oficynie Pałacu Branickich (Nowy Świat 18/20). Na odwiedzających, którzy zdecydują się obejrzeć miejsce, gdzie przez 165 lat działała najstarsza apteka w Warszawie, czekają wystawy artystyczne.

BUW królów

Szczególny program na 16 maja przygotowała także Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Dobra 56/66). Na miejscu na zwiedzających czekać będą historyczne pokazy Gabinetów Zbiorów Specjalnych BUW oraz warsztaty kaligrafii. Zainteresowani nie muszą się zapisywać ani rejestrować. Wydarzenie potrwa w godz. 19-1.

Noc Muzeów w Domu Pogrzebowym

Nietypową propozycją dla poszukujących ciekawych punktów zwiedzania będzie bez wątpienia Noc Muzeów w Domu Pogrzebowym Służew (Fosa 19A). Na wydarzenie, które zaplanowano w godz. 18-1, nie trzeba się rejestrować. Tego wieczoru uchylimy drzwi do świata, który na co dzień pozostaje ukryty i pokażemy miejsca niedostępne w codziennym rytmie naszej działalności. Będzie to podróż za kulisy pracy, pełna pytań, refleksji i opowieści, które rzadko wybrzmiewają publicznie - przekazali organizatorzy.

