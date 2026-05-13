Dwa skutery wodne zderzyły się podczas zawodów. Nie żyje młodziutki sternik. Dopiero wkraczał w dorosłość

Alicja Franczuk
2026-05-13 10:55

Podczas zawodów rozgrywanych w Płocku doszło do rozrywającej serce tragedii. W zderzeniu dwóch skuterów wodnych na Wiśle zginął młody sternik. Igor Tycel dopiero wkraczał w dorosłość. Miał zaledwie 18-lat. Prokuratura Okręgowa w Płocku poinformowała o oficjalnym rozpoczęciu śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku.

Autor: KMP w Płocku/ Facebook

Płock. Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski. Nie żyje młody sternik

Dramat rozegrał się w minioną sobotę (9 maja) w rejonie molo w Płocku. Trwała I Runda Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox. Nagle na Wiśle zderzyły się dwa skutery wodne, a sternicy znaleźli się pod wodą.

Starszy z nich – 54-latek – przeżył. Z ustaleń śledczych wynika, że był trzeźwy. Życia drugiego mężczyzny nie udało się uratować. Zaledwie 18-letni Igor Tycel pochodzący z Dolnego Śląska zginął na miejscu.

Świat sportu w żałobie

Niedługo po tragedii media społecznościowe zalała fala kondolencji i pięknych słów pożegnania młodego sportowca. Zamieścił je m.in. JetRiders Wrocławski Klub Sportowy, do którego należał 18-latek, a także Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

„Żegnamy nie tylko zawodnika, ale przede wszystkim kolegę, który żył z pasją do wody, prędkości i sportu. Zawsze uśmiechnięty, pomocny i pełen energii. Zostaniesz z nami na zawsze. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu” - czytamy na facebookowej stronie wrocławskiego klubu.

Ostatnie pożegnanie młodego sternika

Bliscy Igora poinformowali, że ostatnie pożegnanie młodego sternika odbędzie się 14 maja w Malczycach. Słowa zawarte w nekrologu łamią serce. „Z ogromnym bólem i niewyobrażalnym żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas nasz ukochany Syn. Wspaniały chłopak, pełen pasji, odwagi i marzeń. Był dumą swojej rodziny, człowiekiem o wielkim sercu i zawodnikiem, który kochał życie, sport i wodę. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach i w każdym wspomnieniu, którego nikt nam nie odbierze” - czytamy.

Prokuratura wszczęła śledztwo

We wtorek, 12 maja, Prokuratura Okręgowa w Płocku oficjalnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku na Wiśle.

- Prokurator Rejonowy w Płocku dnia 11 maja 2026 r. wszczął z urzędu śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 9 maja 2026 roku na rzece Wiśle, w rejonie Oddziału Żeglarsko–Motorowodnego „MORKA” w Płocku, śmiertelnego wypadku podczas wyścigu motorowodnego, odbywającego się w ramach Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Przedmiotem badania w niniejszej sprawie będzie narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z uczestników wyścigu i nieumyślne spowodowanie jego śmierci, poprzez zderzenie z innym sternikiem skutera wodnego - przekazał prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak wyjaśnił prok. Maliszewski, już tuż po zdarzeniu, na miejscu tragedii, dyżurujący prokurator wraz z technikami kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Płocku wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe. - Zbadano stan trzeźwości drugiego uczestnika zdarzenia (trzeźwy), dokonano protokolarnych oględzin miejsca zdarzenia, skuterów i zwłok wraz z dokumentacją fotograficzną, zabezpieczono wykaz zawodników i formularze zgłoszeniowe oraz zabezpieczono i zatrzymano inne dowody rzeczowe (dokumentację turnieju, obydwa skutery, kombinezon i kask zmarłego sternika). Prokurator zdecydował także o niezwłocznym przesłuchaniu 17 naocznych świadków zdarzenia (w tym sterników rywalizujących i sędziów zawodów), z których niektórzy sporządzili szkice sytuacyjne finałowego biegu (toru wyścigu) - wymienił.

- Po wszczęciu śledztwa, prokurator powołał biegłego z zakresu medycyny sądowej celem przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok. Śledztwo pozostaje w toku, w fazie in rem - dodał prokurator. Oznacz to, że postępowanie prowadzone jest "w sprawie" i na ten moment nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów.

