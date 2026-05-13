Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Alicja Franczuk
Konsultacja: Alicja Franczuk
2026-05-13 10:17

Majówkowa przejażdżka skończyła się tragedią, która wstrząsnęła całym krajem. 16-letni Tomek wsiadł do starego BMW i już nigdy nie wrócił do domu. Za kierownicą siedział 45-letni Piotr Z., który według śledczych był pijany, miał sądowy zakaz prowadzenia auta i mimo to ruszył w drogę.

Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu
Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu
Galeria zdjęć 5

Zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. Nie żyje 16-letni Tomek

W piątek, 1 maja 2026 roku, za miejscowością Stawki w gminie Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie) BMW, którym podróżowali 45-latek, kobieta oraz jej nastoletni syn Tomek, nagle wypadło z drogi podczas wyprzedzania i z ogromną siłą uderzyło w drzewo. Zdezelowane auto, które zaledwie dwa dni przed wypadkiem kupił Piotr Z., rozpadło się na dwie części.

16-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Olsztynie. Lekarze przez wiele godzin walczyli o jego życie. Niestety, chłopca nie udało się uratować. Tomek zmarł po nocy spędzonej w szpitalu. Przeżyła jego matka i kierowca BMW.

Wypadek pod Węgorzewem
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

16-letni Tomek wsiadł do starego BMW. Nigdy nie wysiadł. Piotr Z. przyznał się …

Kierowca pijany i bez uprawnień

Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, że za tragedią stoi skrajna nieodpowiedzialność kierowcy. Jak ustalili, Piotr Z. prowadził samochód w stanie nietrzeźwości! Wstępne badanie wykazało około 1,5 promila alkoholu w jego krwi. Co więcej, mężczyzna miał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów i był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Przez blisko dwa tygodnie prokuratura czekała, aż stan zdrowia 45-latka pozwoli na wykonanie z nim czynności procesowych. We wtorek, 12 maja, mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości oraz kierowania autem po alkoholu mimo wcześniejszego wyroku.

- Podejrzany przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia, które są obecnie weryfikowane - przekazał prokurator Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Jeszcze tego samego dnia Sąd Rejonowy w Giżycku aresztował 45-latka. W gorsecie został doprowadzony do sądu, skąd trafił prosto za kraty. Za kilka miesięcy Piotr Z. stanie przed sądem ponownie, tym razem jako oskarżony. Za to co zrobił, grozi mu do 20 lat więzienia!

Polecany artykuł:

BMW roztrzaskało się na drzewie. 16-latek nie żyje. Kierowca pijany
Po szaleńczej jeździe zdezelowane BMW rozpadło się na dwie części. 16-letni Tomek już nie wrócił do domu
Galeria zdjęć 5
BMW owinęło się wokół drzewa
Sonda
Czy zdarzyło Ci się kiedyś prowadzić auto po alkoholu?
Pokój Zbrodni
Mówili na niego "kolekcjoner młotków". Uderzał bez żadnej litości | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE NASTOLATEK
ŚMIERTELNY WYPADEK
PIJANY KIEROWCA