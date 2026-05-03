BMW roztrzaskało się na drzewie. 16-latek nie żyje. Kierowca pijany

Wypadek na DW650 w kierunku Kętrzyna

BMW uderzyło w drzewo podczas wyprzedzania

16-letni pasażer zmarł w szpitalu

Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu

45-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów

Do dramatycznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 650 za miejscowością Stawki w kierunku Kętrzyna (woj. warmińsko-mazurskie). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni kierowca BMW podczas wyprzedzania innych pojazdów nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W trakcie manewru stracił kontrolę nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył czołowo w przydrożne drzewo.

Siła uderzenia była na tyle duża, że konieczna była natychmiastowa interwencja służb ratunkowych.

Trzy osoby ranne. Nastolatek nie przeżył

W wyniku wypadku ucierpiały trzy osoby podróżujące samochodem: 45-letni kierowca, 39-letnia pasażerka, 16-letni pasażer. Kierowca oraz nastolatek zostali przetransportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Kobieta trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kętrzynie. W niedzielę 3 maja KWP w Olsztynie przekazała, że mimo wielogodzinnej walki lekarzy o życie, 16-latek zmarł.

Szokujące ustalenia policji

Nowe informacje przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie rzucają zupełnie inne światło na to zdarzenie. Okazało się, że 45-letni kierowca w ogóle nie powinien siadać za kierownicą.

Mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, był wcześniej karany za jazdę w stanie nietrzeźwości, posiadał na koncie liczne wykroczenia drogowe. W chwili wypadku był pijany – miał ponad 1,5 promila alkoholu.

45-latek odpowie nie tylko za spowodowanie wypadku, ale również za złamanie sądowego zakazu oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.