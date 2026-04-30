Za to jedno szkolenie można otrzymać 7 tysięcy złotych! Co trzeba zrobić?

Szkolenie wojskowe w ramach „Wakacji z WOT” w woj. warmińsko-mazurskim

Letnia inicjatywa terytorialsów celuje głównie w młodzież uczącą się, środowisko studenckie oraz kadrę pedagogiczną, choć chętnie otworzy swoje drzwi przed każdym entuzjastą pożytecznego spędzania wolnego czasu. Udział w projekcie pozwala sprawdzić własne predyspozycje w koszarowych warunkach, poznać rzemiosło żołnierskie i odpowiednio wzmocnić organizm przed potencjalną dalszą zawodową drogą w polskiej armii.

Ogólnopolski cykl letnich ćwiczeń funkcjonuje nieprzerwanie w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej od 2019 roku, oferując wszystkim zainteresowanym ochotnikom dwie różne ścieżki rozwoju. Nowicjusze całkowicie pozbawieni wojskowej przeszłości przechodzą szesnastodniowy kurs podstawowy, potocznie nazywany przez terytorialsów „szesnastką”. Z kolei rezerwiści dysponujący wcześniejszym doświadczeniem trafiają na krótsze, ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze, określane mianem „ósemki”.

7000 złotych za udział

Realizacja całego programu gwarantuje bardzo wymierne korzyści, ponieważ uczestnicy przyswajają solidną dawkę wiedzy z zakresu posługiwania się bronią palną oraz żołnierskiej taktyki. Ponadto adepci budują niezwykle ważną odporność na stres, poznają nowych znajomych i uczą się skutecznej kooperacji w dużym zespole. Finałem dłuższego kursu jest zawsze uroczysta przysięga, po której uczestnik płynnie wchodzi w struktury 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomyślne ukończenie szesnastodniowej formy zajęć oznacza również dla ochotnika jednorazowy zastrzyk finansowy w kwocie około 7 000 złotych, natomiast późniejsze pełnienie służby rotacyjnej zapewnia comiesięczny dochód na poziomie 1 000 złotych.

Zostań Żołnierzem 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Terminy letnich szkoleń WOT

Przedstawiciele formacji zaplanowali najdłuższe turnusy podstawowe na okres od 3 do 18 lipca 2026 roku oraz w bloku od 21 sierpnia do 5 września 2026 roku. Dodatkowy termin dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z wojskowym mundurem przewidziano między 25 września a 10 października 2026 roku. Weterani kierowani na krótsze zajęcia wyrównawcze zameldują się w jednostce od 3 do 10 lipca lub podczas jesiennego okna trwającego od 16 do 23 września 2026 roku.

Kandydaci zdecydowani na zasilenie szeregów armii powinni skontaktować się z lokalnym przedstawicielem czwartej brygady lub wejść na ogólnodostępny portal internetowy pod adresem rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Formalnym wymogiem pozostaje następnie złożenie stosownych dokumentów powołaniowych w Wojskowym Centrum Rekrutacji adekwatnym do aktualnego miejsca zameldowania. Po pozytywnej weryfikacji aplikujący dowiaduje się, gdzie i dokładnie o jakiej porze ma stawić się na zbiórkę. Warto jednocześnie podkreślić, że 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zrzesza obecnie przeszło trzy i pół tysiąca wojskowych, co bezsprzecznie czyni ją najliczniejszym tego typu związkiem taktycznym w naszym kraju.