Majówka 2026 na Warmii i Mazurach. Za to posypią się mandaty!

Policja na Warmii i Mazurach zapowiada wzmożone kontrole kierowców i wodniaków

Od czwartku, 30 kwietnia, aż do poniedziałku, 4 maja, funkcjonariusze drogówki będą bacznie obserwować zachowanie kierujących. Pod lupę trafią przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości oraz techniczna sprawność samochodów.

"Majówka to jak co roku tradycyjnie okres wzmożonej pracy dla policjantów, szczególnie na Warmii i Mazurach. To też czas wzmożonej pracy na wodach, nie tylko na drogach. Pamiętajmy, że szlak wodny to też droga i tu również obowiązują nas pewne przepisy, zasady bezpieczeństwa. I nad tym będą czuwać policjanci, policyjni wodniacy, którzy właśnie w maju zaczynają ten okres służb na wodach, który potrwa do końca września. Policjanci na pewno będą sprawdzać to, jakimi pojazdami poruszają się osoby, korzystające z wodnej rekreacji, czy mają do tego odpowiednie uprawnienia, czy sprzęt, którym się poruszają, jest odpowiednio wyposażony. No i też trzeźwość sterników oraz będą reagować w każdym przypadku stwierdzenia jakichś nieprawidłowości złamanych przepisów, jeżeli chodzi o poruszanie się po wodach" - powiedział Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W bieżącym sezonie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwać będzie 75 odpowiednio przygotowanych policjantów z pionu wodnego. Do dyspozycji mają 32 łodzie motorowe. Patrole obejmą nie tylko same akweny, ale i tereny przybrzeżne, gdzie mundurowi wykorzystają quady. W działaniach tych wspierać ich będą strażacy, strażnicy leśni oraz funkcjonariusze straży miejskiej.

Leśnicy alarmują, że susza w Polsce staje się coraz bardziej dotkliwa, a ryzyko pożarów w lasach osiąga ekstremalny poziom. Ściółka leśna przypomina w dotyku suchą kartkę papieru, co stwarza ogromne zagrożenie, zwłaszcza podczas długiego weekendu majowego.

"W związku z tym, że obecna pogoda, warunki atmosferyczne, mamy mało opadów i w lasach panuje wysokie stopnie zagrożenia pożarowego, należy tutaj ściśle przestrzegać przepisów. Trzeba pamiętać, że w odległości mniejszej niż 100 metrów o tej granicy lasu nie wolno rozpalać ognisk, nie wolno wypalać roślinności, wyroby tytoniowe palimy w miejscach do tego przeznaczonych. Jeżeli już wybieramy się do lasu, to warto sprawdzić, jaki panuje w danym momencie stopień zagrożenia pożarowego. Wchodząc do lasów, poruszajmy się po szlakach ścieżkach wyznaczonych, a jeśli zauważymy zarzewie ognia - natychmiast reagujmy" - zaapelował Adam Rybicki, rzecznik olsztyńskiej straży pożarnej.

