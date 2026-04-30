Majówka 2026 w Olsztynie (1-3 maja) będzie bardzo ciepła i sucha, z rosnącymi temperaturami.

Piątek (1 maja) będzie słoneczny, z temperaturą do 18°C, po chłodnej nocy (3°C).

Sobota (2 maja) przyniesie kontynuację słonecznej aury i ocieplenie do 21°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 23°C), ale z dużym zachmurzeniem i silniejszym wiatrem (do 5 m/s).

Pogoda w Olsztynie: 1-3 maja 2026

Nadchodzący weekend w Olsztynie przyniesie wyraźne ocieplenie i stabilną, suchą aurę. Mieszkańcy mogą liczyć na brak deszczu przez wszystkie trzy dni, a temperatury będą systematycznie rosły. Największe zmiany odczujemy między piątkiem a niedzielą, kiedy to wartości na termometrach podskoczą o kilka stopni. Weekend zakończy się jako najcieplejszy, ale też najbardziej wietrzny i pochmurny.

Piątek: chłodna noc i słoneczny dzień

Weekend rozpocznie się w Olsztynie od bardzo rześkiego poranka. Nocą temperatura spadnie do około 3 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia pogoda wynagrodzi chłodny start. Na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury, co pozwoli słońcu ogrzać powietrze do przyjemnych 18 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s, więc nie powinien zakłócać wypoczynku na zewnątrz.

Sobota: jeszcze cieplej i bezchmurnie

Drugi dzień weekendu przyniesie kontynuację słonecznej pogody. Sobota w Olsztynie zapowiada się na jeszcze cieplejszą niż piątek. Noc będzie już znacznie łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 7 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 21 stopni Celsjusza. Przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, a siła wiatru pozostanie na podobnym, umiarkowanym poziomie co dzień wcześniej.

Niedziela: szczyt ciepła, ale z chmurami i wiatrem

Niedziela będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Olsztynie. Już w nocy temperatura utrzyma się powyżej 10 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do nawet 23 stopni Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury pogoda nieco się zmieni. Słoneczną aurę z poprzednich dni zastąpi duże zachmurzenie. Dodatkowo wyraźnie wzrośnie siła wiatru, który w porywach może osiągać prędkość około 5 m/s. Prognozy nie przewidują jednak żadnych opadów deszczu.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Słoneczny i coraz cieplejszy piątek oraz sobota to idealne warunki na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks w miejskich parkach. Brak opadów przez cały weekend daje dużą swobodę w planowaniu czasu. Niedziela, mimo że najcieplejsza, przyniesie więcej chmur i silniejszy wiatr, co warto wziąć pod uwagę, wybierając się nad wodę lub w bardziej otwarty teren.

Dane pogodowe: OpenWeather

ZOBACZ TAKŻE: Majówka w Polsce. Te miejsca warto odwiedzić

