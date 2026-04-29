Pokazali szokujące nagranie z polskiej drogi. O włos od makabry! "Co trzeba mieć w głowie?!"

Szaleńczy manewr na DK16! Kierowca wyprzedzał autobus na zakręcie i podwójnej ciągłej

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 kwietnia na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Laseczno w województwie warmińsko-mazurskim. Na nagraniu z wideorejestratora widać fragment drogi krajowej, na której ruch odbywa się w obu kierunkach. W pewnym momencie jeden z kierowców decyduje się na bardzo ryzykowny manewr wyprzedzania jadącego przed nim autobusu. Mimo podwójnej linii ciągłej i ograniczonej widoczności na zakręcie, wyjeżdża na przeciwny pas.

To jednak nie koniec! W pewnym momencie z naprzeciwka nadjeżdżają prawidłowo jadące samochody, których kierujący nie był w stanie wcześniej dostrzec. Dochodzi do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Kierowca niemal zderza się z innymi autami, doprowadzając do realnego zagrożenia na drodze.

Zdezorientowani uczestnicy ruchu cudem omijają pirata drogowego, unikając tragedii. W ostatniej chwili udaje mu się wrócić na swój pas, zmuszając innych do gwałtownego hamowania lub ucieczki na pobocze.

Z naprzeciwka nadjechały auta, kierowcy ratowali się jak mogli. Internauci są bezlitośni

Nagranie z całego zdarzenia opublikowano na profilu „Stop Cham” w mediach społecznościowych. Internauci, którzy zobaczyli wideo, nie pozostawiają na kierującym suchej nitki.

- Co trzeba mieć w głowie, żeby robić takie rzeczy?!?!?!?! - pyta jeden z internautów. - On mógł zabić siebie, osoby z dwóch aut z przeciwka, ludzi w autobusie i jeszcze przy niekorzystnym rozwoju sytuacji nagrywającego. A wszystko w imię 10 sekund oszczędności czasu... - zauważa kolejny. - I przez takich kierowców niewinni ludzie giną... - dodaje internautka.

To zdarzenie pokazuje, jak niewiele potrzeba, by doprowadzić do tragedii na drodze. Pośpiech i lekceważenie przepisów mogą kosztować życie nie tylko kierującego, ale też innych uczestników ruchu. Policja nie od dziś apeluje, by zachowywać rozsądek za kierownicą, nie podejmować ryzykownych manewrów i zawsze dostosowywać jazdę do warunków na drodze. Chwila rozwagi może uratować czyjeś życie.

