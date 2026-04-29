To w tym kościele odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. To miejsce pełne symboli

Wojciech Kulig
2026-04-29 9:58

W środę, 29 kwietnia, Polska pożegna tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym odbędą się w historycznym kościele w Sosnowcu. To miejsce jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń i skrywa niezwykłe pamiątki.

W środę odbędzie się ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki. Informacje na temat uroczystości pogrzebowych zostały oficjalnie potwierdzone przez Kancelarię Sejmu. Ceremonia będzie miała charakter państwowy i rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jak informowała wcześniej Kancelaria Sejmu uroczystość będzie miała charakter państwowy. - Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu - przekazano w komunikacie. 

Kościół z niezwykłą historią i patriotycznymi tradycjami

Miejsce, w którym odbędzie się modlitwa, to perła architektury Sosnowca. Katolicki kościół św. Joachima został wzniesiony w stylu neogotyckim w połowie XIX wieku i od lat stanowi centrum życia duchowego regionu. Świątynia ta jest znana z silnych tradycji patriotycznych – na jej ścianach znajdziemy tablice poświęcone oficerom zamordowanym w Katyniu oraz ks. Jerzemu Popiełuszce.

Co więcej, wewnątrz kościoła znajduje się niezwykły zabytek – tron, na którym zasiadał św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Sosnowcu w 1999 roku. To właśnie w tym otoczeniu bliscy i wyborcy pożegnają posła.

Polecany artykuł:

Podejrzany o potrącenie posła Litewki wyszedł na wolność! Prokuratura ujawnia n…

Gdzie spocznie Łukasz Litewka? Wyjątkowe sąsiedztwo

Po zakończeniu mszy świętej żałobnicy udadzą się na miejsce pochówku. Poseł spocznie w nowej kwaterze przy jednej z głównych alejek. Co symboliczne, jego grób znajdzie się w pobliżu miejsca spoczynku Aleksandra Widery - znanego społecznika i lekarza, który był inspiracją dla Stefana Żeromskiego przy tworzeniu postaci bohatera „Ludzi bezdomnych”.

Tragedia, która wstrząsnęła Polską

Śmierć Łukasz Litewka była wstrząsem dla wielu Polaków. 36-letni polityk zginął w wyniku wypadku drogowego w Dąbrowie Górniczej. Podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód - obrażenia okazały się śmiertelne.

Śledczy od początku wskazywali, że zdarzenie miało charakter nieumyślny. Kierowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawa wywołała szeroką dyskusję, zwłaszcza po decyzji sądu, który dopuścił możliwość opuszczenia aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Apel rodziny i transmisja z uroczystości

W obliczu tych trudnych chwil, rodzina zmarłego polityka zwróciła się z poruszającym apelem do żałobników, prosząc o uszanowanie powagi uroczystości i godne pożegnanie. Zgodnie z zapowiedziami, ceremonia będzie transmitowana, dzięki czemu będzie można ją oglądać zarówno w internecie, jak i w telewizji.

Polecany artykuł:

Włodzimierz Czarzasty wspomina posła Litewkę: Łukasz załatwił dom dla psa, któr…
