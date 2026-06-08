Koniec komunikacyjnego koszmaru w Chorzowie. Po roku autobusy i tramwaje wracają pod estakadę

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-08 21:24

To jedna z najważniejszych informacji dla mieszkańców Chorzowa i tysięcy osób codziennie podróżujących przez centrum miasta. Po ponad roku utrudnień komunikacja miejska wraca pod chorzowską estakadę. Od 9 czerwca autobusy i tramwaje ponownie pojadą przez ścisłe centrum, a pasażerowie odzyskają dostęp do kluczowych przystanków.

Wraca ruch pod estakadę

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Autor: GZM/ Facebook

Chorzów odzyskuje ważny węzeł komunikacyjny

Od wtorku, 9 czerwca, pod estakadę wraca komunikacja miejska. Dla wielu mieszkańców oznacza to koniec długich objazdów, przesiadek i wydłużonych podróży.

Zgodnie z informacją Zarządu Transportu Metropolitalnego, tramwaje linii 17 wrócą na trasę Chebzie Pętla – Chorzów Rynek, a tramwaje linii 20 będą kursować pomiędzy Zawodziem a Chorzowem Rynkiem. Jednocześnie zawieszona zostanie linia 40.

Pod estakadę wrócą także autobusy linii M3, 190, 192, 632, 664, 830, 840, 840N, 998 oraz T-9. Dodatkowo uruchomione zostaną dwa przystanki tymczasowe.

Zmiany obejmą również rozkłady tramwajów linii 2 i 7, a w kolejnych dniach zaplanowano czasowe modyfikacje kursowania wybranych linii w Katowicach związane z pracami torowymi.

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Estakada została zamknięta z dnia na dzień

Przypomnijmy, że 2 czerwca 2025 roku Chorzów przeżył prawdziwy komunikacyjny szok. Władze miasta podjęły decyzję o natychmiastowym wyłączeniu estakady w ciągu drogi krajowej nr 79 z użytkowania. Zakaz objął nie tylko sam obiekt, ale również przestrzeń pod nim. Powodem były wyniki ekspertyz technicznych wskazujących na bardzo zły stan konstrukcji i potencjalne zagrożenie dla zdrowia oraz życia użytkowników.

Decyzja wywołała ogromne utrudnienia. Estakada była jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu, a jej zamknięcie sparaliżowało ruch samochodowy, autobusowy, tramwajowy i pieszy w centrum miasta. Według wcześniejszych szacunków przez obiekt każdego dnia przejeżdżały dziesiątki tysięcy pojazdów.

Przez wiele miesięcy centrum Chorzowa funkcjonowało w nowej rzeczywistości. Wprowadzano kolejne objazdy, zmieniano trasy autobusów i tramwajów, a mieszkańcy musieli przyzwyczaić się do zupełnie nowej organizacji ruchu.

Wiosną 2026 roku pojawiły się pierwsze sygnały, że sytuacja może się poprawić. Najpierw częściowo przywrócono ruch pieszy pod estakadą, a następnie rozpoczęto prace przygotowawcze mające umożliwić powrót komunikacji miejskiej i samochodów pod konstrukcję. Ekspertyzy wskazały bowiem, że przy odpowiednich zabezpieczeniach możliwe jest stopniowe udostępnianie przestrzeni znajdującej się pod obiektem.

Zamknięcie estakady:

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Co dalej z estakadą?

Przywrócenie ruchu pod estakadą nie oznacza jeszcze rozwiązania problemu samej konstrukcji. Obiekt nadal pozostaje wyłączony z użytkowania, a jego przyszłość pozostaje jednym z najważniejszych tematów dla władz miasta.

Od miesięcy trwają dyskusje dotyczące dalszych losów estakady. Wśród rozważanych scenariuszy pojawiały się zarówno kosztowne remonty i zabezpieczenia, jak i całkowita rozbiórka obiektu oraz przebudowa centrum Chorzowa. Ostateczne decyzje dotyczące przyszłości jednej z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w regionie wciąż jednak nie zapadły.

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CHORZÓW
ESTAKADA