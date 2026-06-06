Tłumy na Stadionie Śląskim. Dawid Podsiadło rozpoczął trasę Obrotowy Tour 2026. Zdjęcia fanów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-06 21:15

W sobotę 6 czerwca Stadion Śląski w Chorzowie wypełnił się wielotysięcznym tłumem fanów twórczości Dawida Podsiadło. Tym samym oficjalnie wystartowała wyczekiwana trasa Obrotowy Tour 2026. Przedstawiamy fotorelację dokumentującą obecność uczestników na tym wielkim muzycznym wydarzeniu.

Chorzowski obiekt sportowy gości popularnego artystę przez cały weekend. W harmonogramie przewidziano dwa ogromne muzyczne widowiska. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć fanów Dawida Podsiadło, którzy oglądają jego sobotni (6 czerwca) występ.

Śląsk to dopiero pierwszy przystanek na trasie Obrotowy Tour 2026. Piosenkarz zaplanował już kolejne występy w innych miastach. Fani będą mogli posłuchać go w Poznaniu (13.06) oraz w Gdańsku (20.06), natomiast warszawskie koncerty odbędą się 27 i 28 czerwca.

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Wokalista od lat utrzymuje pozycję jednej z największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Jego imponująca kariera nabrała tempa po wygranej w formacie „X Factor”. Koncerty artysty zawsze gromadzą dziesiątki tysięcy fanów.

Fani Dawida Podsiadło opanowali Stadion Śląski. Zobacz zdjęcia!
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Dawid Podsiadło