Tylko co trzeci mieszkaniec śląskiego chodzi do kościoła! Coraz mniej wiernych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-25 21:30

Choć w 2024 roku odsetek osób uczestniczących w niedzielnych mszach i przystępujących do komunii świętej nieznacznie wzrósł, długoterminowy trend pozostaje niekorzystny. Najnowszy raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazuje, że spada liczba chrztów, ślubów kościelnych, bierzmowań i powołań do seminariów. Coraz mniej uczniów chodzi też na lekcje religii.

Wnętrze jasnego kościoła z pustymi drewnianymi ławkami. O spadku liczby wiernych przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com

Coraz mniej wiernych w kościołach. Nowy raport pokazuje wyraźne zmiany w Polsce

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) opublikował najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła Katolickiego w Polsce. Dane pokazują, że w 2024 roku w polskich parafiach nadal zachodzą duże zmiany. Choć w porównaniu z poprzednim rokiem nieco wzrosła liczba osób uczestniczących w niedzielnych mszach i przystępujących do komunii świętej, to w wielu innych obszarach Kościół notuje spadki.

Badanie niedzielnych praktyk religijnych przeprowadzono 19 października 2025 roku. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w niedzielnej mszy, wyniósł 29,6 proc. Rok wcześniej było to 29,2 proc. Z kolei wskaźnik communicantes, określający odsetek osób przystępujących do komunii świętej, wzrósł z 14 do 14,6 proc.

Dyrektor ISKK dr hab. Marcin Jewdokimow przypomniał jednak, że przed pandemią COVID-19 wskaźniki były wyraźnie wyższe. Wówczas na niedzielne msze chodziło 36,9 proc. wiernych, a do komunii przystępowało 16,7 proc.

W parafiach wiejskich do kościoła chodzi tylko połowa mieszkańców, w miejskich co trzeci

Raport pokazuje również różnice między parafiami. W miastach na niedzielnych mszach było średnio 29,56 proc. wiernych, w parafiach miejsko-wiejskich 19,25 proc., a na terenach wiejskich aż 51,19 proc.

Z danych wynika także, że kobiety nadal częściej uczestniczą w liturgii niż mężczyźni. Stanowiły one ponad 59 proc. wszystkich obecnych na mszach, podczas gdy mężczyźni nieco ponad 40 proc.

Największy spadek dotyczy bierzmowania. W 2024 roku sakrament ten przyjęło blisko 213 tys. osób, czyli o 27,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej bierzmowań odbyło się w archidiecezji katowickiej, gdzie sakrament przyjęło 11 850 osób.

Mniej było również chrztów. W ubiegłym roku udzielono ich 247,2 tys., co oznacza spadek o 7,5 proc. Najwięcej chrztów odnotowano w archidiecezji katowickiej – 15 188.

Spadła także liczba dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej. W 2024 roku było ich prawie 320 tys., czyli o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spada liczba duchownych, ślubów kościelnych, dzieci na lekcjach religii

Jeszcze większy spadek dotyczy ślubów kościelnych. Sakrament małżeństwa otrzymało 68,3 tys. par. To o 11,6 proc. mniej niż w 2023 roku.

Raport pokazuje również, że zmniejsza się liczba duchownych. W parafiach pracowało 18 170 księży, podczas gdy rok wcześniej było ich 18 553. Spadła też liczba alumnów w seminariach diecezjalnych – z 1039 do 984. Ubyło również sióstr zakonnych i domów zakonnych.

Maleje także zainteresowanie lekcjami religii w szkołach. W roku szkolnym 2024/2025 uczestniczyło w nich 75,6 proc. uczniów. Rok wcześniej było to 78,6 proc., a dwa lata wcześniej 80,3 proc. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na religię odnotowano w archidiecezji tarnowskiej, a najniższy w archidiecezji warszawskiej.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego działa od 1972 roku. To najstarszy w Polsce niezależny ośrodek badający religijność i przemiany zachodzące w Kościele katolickim. W swoich analizach współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym. 

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