Tragiczny finał ucieczki przed policją. Auta stanęły w ogniuz, zginęły dwie osoby

Zuzanna Sekuła
2026-04-27 11:51

Policja przekazuje nowe informacje o dramatycznym wypadku na drodze krajowej nr 58 między Piszem a Rucianem-Nidą. 21-letni kierowca, który zginął w czołowym zderzeniu, chwilę wcześniej uciekał przed patrolem. W płonących pojazdach zginęły dwie osoby, a jedna z obrażeniami trafiła do szpitala.

Autor: KPP w Piszu/ Materiały prasowe
Do tragedii doszło w niedzielny poranek (26 kwietnia) na trasie krajowej nr 58, pomiędzy Piszem a Rucianem-Nidą. Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych, które stanęły w płomieniach. Służby ratunkowe, mimo błyskawicznej interwencji, nie zdołały ocalić kierowców, którzy zginęli na miejscu zdarzenia. Z jednego ze spalonych wraków udało się wyciągnąć pasażerkę, która z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że jednym z pojazdów kierował 21-letni mieszkaniec Warszawy. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że chwilę przed zderzeniem młody mężczyzna uciekał przed policją. Kiedy patrol zatrzymał jego samochód do kontroli i funkcjonariusze zbliżali się do niego, 21-latek gwałtownie ruszył i odjechał w kierunku Pisza.

21-latek z Warszawy był poszukiwany listem gończym

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg. Niedługo potem dotarli na miejsce tragicznego wypadku, gdzie zastali dwa zniszczone i trawione przez pożar samochody. Jednym z nich okazało się Audi, którym uciekał 21-latek. 

"Funkcjonariusze po krótkim pościgu zauważyli na drodze wypadek i dwa palące się auta. Jednym z pojazdów było Audi. Kierował nim 21-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym" - powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Policja nadal pracuje nad potwierdzeniem tożsamości kierowcy z drugiego samochodu. Wiadomo, że 18-latka pochodząca z Warszawy, będąca pasażerką 21-latka, jest obecnie w szpitalu, ale lekarze określają jej stan jako stabilny.

Śledztwo mające wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku jest prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Badane są szczegóły samego pościgu, prędkość, z jaką poruszały się pojazdy, oraz inne czynniki, które doprowadziły do zdarzenia.

