Zygmunt Chajzer pokazał się z wnuczką, nie kryjąc dumy z jej pasji. Dziadek na medal?

72-letni dziennikarz jest znany wielu Polakom przede wszystkim jako prowadzący audycje "Lato z radiem" i "Cztery pory roku" czy teleturniej "Idź na całość". Internauci uważnie też śledzą losy jego syna, Filipa Chajzera. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że Zygmunt Chajzer utrzymuje też kontakty z potomstwem ze związku sprzed małżeństwa. W Szwecji ma bliskich krewnych i jak ostatnio pokazał, nie ukrywa dumy z ich osiągnięć.

Zygmunt Chajzer ma wnuki w Szwecji. Nie każdy o tym wie

W latach 80. popularny prezenter związał się z jedną z uczestniczek konkursu "Miss Lata z Radiem", Dorotą. Dziewczyna nie wygrała finału w 1983 roku, ale za to została żoną Zygmunta Chajzera, z którym doczekała się syna i córki. Wcześniej jednak młody dziennikarz był w związku, z którego również narodziła się córka, Karolina. We wczesnym dzieciństwie wyjechała ona z mamą do Szwecji, ale posługuje się znakomicie ojczystym językiem. Tam sama założyła rodzinę, doczekując się córki i syna - mniej znanych wnucząt Zygmunta Chajzera.

Prezenter pełen dumy z Ebby. Dziewczyna ma szczególną pasję

Mimo odległości i widywania się tylko kilka razy w roku, Zygmunt Chajzer utrzymuje bliski kontakt z rodziną w Szwecji. Jakiś czas temu zabrał nawet wnuczęta na wczasy na Zanzibarze. Ostatnio pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z wnuczką Ebbą, która właśnie ukończyła szkołę średnią. Jako że wśród szwedzkich absolwentów wydarzenie to jest hucznie świętowane, na imprezie nie mogło zabraknąć dumnego dziadka. Jak już wcześniej zdradził prezenter, dziewczyna pasjonuje się zwierzętami i od dawna marzyła o tym, by z odpowiednim wykształceniem rozpocząć pracę na farmie.

"Moja wnuczka... Moja Duma Ebba właśnie ukończyła liceum ze specjalnością zootechnika. W Szwecji to wielka uroczystość. Fajerwerki, tańce i hulanki. Brawo EBBA!" - napisał.

Chajzer dziękuje za ciepłe słowa. Dodał kolejną fotkę

Pod wspólnym zdjęciem na Instagramie natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Post spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że sam Zygmunt Chajzer wyraził zaskoczenie tą popularnością. Zamieścił zatem kolejne fotki Ebby, dodając, że dziewczyna już zaczęła wymarzoną pracę na farmie.

"Wow! Ponad milion wyświetleń ostatniego posta! Dużo życzeń, za które bardzo dziękujemy, oczywiście zostały przekazane. Ebba zaraz po odebraniu dyplomu rozpoczyna pracę na farmie. Od swojego szefa na dobry początek dostała ręcznie wykonany portret najpiękniejszej krowy!" - czytamy.

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