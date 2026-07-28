Michał Wiśniewski pokazał dorosłą córkę. Fani zauważają podobieństwo do znanej mamy

Zainteresowanie życiem prywatnym Michała Wiśniewskiego nie słabnie od wielu lat. Nie jest tajemnicą, że z różnymi partnerkami muzyk doczekał się w sumie sześciorga dzieci. Część potomstwa przejęła po sławnych rodzicach artystyczne zdolności, co napawa muzyka dumą. Ostatnio lider Ich Troje pochwalił się zdjęciem z jedną z pociech.

Dumny tata szóstki dzieci. Michał Wiśniewski i jego patchworkowa rodzina

Z pierwszą żoną, Magdą Femme, wokalista nie miał potomstwa. Z tancerką ze swojego zespołu, Martą "Mandaryną" Wiśniewską, doczekał się dwójki dzieci: 24-letniego dziś Xaviera oraz 22-letniej Fabienne. Po głośnym rozstaniu Wiśniewski poślubił Annę Świątczak, a owocem tego związku są dwie córki: 19-letnia Etiennette i 18-letnia Vivienne. Z czwartą żoną, Dominiką Tajner, również nie ma dzieci, ale wychowywał jej syna z poprzedniego związku. W 2026 roku poinformował o rozwodzie z piątą żoną, Polą Wiśniewską, z którą ma dwóch małych chłopców: Falco i Noëla.

Artysta publicznie podkreśla, że mimo burzliwego życia, zbudował ze swoimi dziećmi dobrą relację. Zaprezentował to podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, wykonując emocjonalny utwór "List do moich dzieci".

"Boże, jak to mi się udało. Bo z drugiej strony ja też mam swoje grzeszki w stosunku do dzieci, każdy ma. Super mama i super tata to są tylko w bajkach" - mówił szczerze Wiśniewski w "halo tu polsat".

Etiennette Wiśniewska u boku ojca. Córka Anny Świątczak podobna do mamy?

26 lipca podczas koncertu Ich Troje w amfiteatrze w Kołobrzegu Michałowi Wiśniewskiemu towarzyszyła niespełna 20-letnia Etiennette. Udostępnione przez wokalistę w mediach społecznościowych zdjęcie wywołało lawinę pozytywnych komentarzy. Internauci zwracają uwagę na niesamowite podobieństwo dziewczyny do jej matki, Anny Świątczak. "Środkowa" córka ma już za sobą kilka wspólnych występów telewizyjnych u boku ojca.

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Muzyczne geny w rodzinie Wiśniewskich

Z zespołem Ich Troje były związane dwie żony Michała Wiśniewskiego jako wokalistki, a Mandaryna współpracowała z nim jako tancerka. Syn Mandaryny i Michała, Xavier, poszedł w ślady rodziców i profesjonalnie zajmuje się muzyką.

"Muza to mój sposób na życie. Z muzyką jestem związany od zawsze - czy to na parkiecie tańcząc, czy to na scenie z mikrofonem w ręce. Tak samo hip-hop. Zaraziła mnie nim moja stara i do dzisiaj jest on częścią mnie. Nawet idąc do sklepu, zawsze daję jakieś małe show. Moi domownicy mają mnie czasem dość. Na poważnie muzyką zajmuję się od 2020 roku, a to dopiero początek" - mówił Xavier w programie "Gwiazdy przejmują Eska.pl".

Również Etiennette rozwija swój talent. Nagrała z ojcem wspólną piosenkę "Ikar", choć na co dzień studiuje na Wojskowej Akademii Technicznej.

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