Adam Zdrójkowski ma nieruchomość w Hiszpanii. Zdradził, ile wydaje na życie. "To jest szok"

Nieruchomość w Marbelli stała się jego drugim miejscem na ziemi

26-letni Adam Zdrójkowski od miesięcy regularnie kursuje między Polską a Hiszpanią. To właśnie w Marbelli kupił nieruchomość, która stała się jego wakacyjną przystanią. Mimo licznych zawodowych obowiązków w kraju, aktor każdą wolną chwilę stara się spędzać na hiszpańskim wybrzeżu.

Niedawno Adam Zdrójkowski przyleciał do Polski na nagrania programu "Hitster", a przy okazji udzielił wywiadu "Faktowi", w którym opowiedział o kosztach życia za granicą. Jak się okazuje, podróże do Hiszpanii wcale nie rujnują jego budżetu.

Bilety do Hiszpanii kosztują około 300 zł w jedną stronę, czyli mniej więcej tyle, ile zapłaciłbym za benzynę, jadąc do Gdańska

- powiedział Adam Zdrójkowski w rozmowie z "Faktem".

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Zdrójkowski zdradził, ile kosztuje go życie w Hiszpanii

Największym zaskoczeniem dla aktora okazały się jednak nie ceny lotów, lecz codzienne koszty utrzymania. Adam Zdrójkowski przyznał, że spodziewał się znacznie wyższych rachunków, tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Jak podkreślił, wiele zależy od miejsca zamieszkania. Marbella, choć kojarzona z luksusem, w jego ocenie pozwala żyć taniej niż stolica Polski.

Jeżeli chodzi o koszty życia, to na przykład opłaty mieszkaniowe są dużo tańsze niż w Warszawie. (...) Ja naprawdę wydaję mniej niż w Warszawie. To jest szok, bo ja sobie nie szczędzę

- wyznał w rozmowie z "Faktem".

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Tyle Adam Zdrójkowski wydaje każdego dnia. "Można żyć jeszcze taniej"

Aktor nie ukrywa, że prowadzi dość komfortowy styl życia. Nie gotuje samodzielnie i często korzysta z restauracji, dlatego jego codzienne wydatki są wyższe niż u osób przygotowujących posiłki w domu. Mimo to uważa, że Hiszpania wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem do życia.

Jak mam zrobione zakupy, to te 50–70 euro dziennie mi starcza. (...) To nie jest mało, ale ja mieszkam sam, nie mam partnerki. (...) Naprawdę można żyć jeszcze taniej

- powiedział Adam Zdrójkowski w rozmowie z tabloidem.

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