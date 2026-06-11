Ścibakówna w skarpetkach na ściance. Nie zabrakło też Figury i kusicielki Siekluckiej. Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy na wernisażu Michała Zaborowskiego

rr Marta Kowalska
2026-06-11 7:58

Czerwień, klasyczna czerń i kilka odważnych modowych przełamań - tak prezentowały się gwiazdy na środowym wernisażu Michała Zaborowskiego. Na otwarciu wystawy zjawił się prawdziwy tłum znanych z ekranu i wybiegów twarzy, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Od Katarzyny Figury po Annę Marię Sieklucką - sprawdźcie, kto pozował na ściance.

Przed ścianką pozowały m.in. Anna Kalczyńska, Kamila Urzędowska, Beata Ścibakówna i Anna Maria Sieklucka. Zobaczcie, kto się pojawił i w czym.

Anna Kalczyńska postawiła na czerwień, a Beata Ścibakówna zaskoczyła młodzieńczą stylizacją

Jedną z najczęściej fotografowanych gości była Anna Kalczyńska. Najpierw pozowała w beżowym trenczu, a potem zdjęła go i pokazała czerwony zestaw - luźną marynarkę i spódnicę z rozcięciem.

Kamila Urzędowska, znana z roli Izabeli Łęckiej w "Lalce", wybrała coś spokojniejszego: szary obszerny garnitur i czarną koszulę.

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Beata Ścibakówna przyszła w czarnej satynowej sukience, ale przełamała ją sportowymi butami i długimi skarpetkami. Partnerce Jana Englerta najwyraźniej zależało na odrobinie młodzieżowego luzu.

Elegancka Sieklucka kusiła nogami. Figura w oryginalnym wydaniu

Anna Maria Sieklucka postawiła na czerń i kontrasty - oversize'owa marynarka, krótkie szorty, transparentne rajstopy i szpilki. Do tego czerwona, lakierowana torebka, wysoki kok i błyszczące kolczyki.

Uwagę zwracała też Katarzyna Figura w kapeluszu z szerokim rondem i narzucie w czarno-białym wzorze. Na wernisażu pojawiła się również aktorka Katarzyna Herman.

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Lara Gessler w jeansach. Kto jeszcze się pojawił?

Na tle sukni i garniturów wyróżniała się Lara Gessler, która postawiła na luźny look. Białą koszulę i jasne jeansy zestawiła z czarną marynarką zarzuconą na ramiona i kowbojkami ze srebrnym noskiem. Do tego czerwona szminka i złota biżuteria.

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Na wernisaż przyszli też m.in. Monika Olejnik, Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem Szatanem oraz modelka Kamila Szczawińska.

Kto wyglądał najlepiej, a kto zaliczył modową wpadkę? Obejrzyj zdjęcia w  naszej galerii.

Gwiazdy na wernisażu Michała Zaborowskiego
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BEATA ŚCIBAKÓWNA
Anna Maria Sieklucka
KATARZYNA FIGURA
LARA GESSLER
ANNA KALCZYŃSKA