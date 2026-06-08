Beata Ścibakówna ożeniła brata. 58-letnia gwiazda sama wyglądała jak panna młoda!

Ścibakówna ożeniła brata

Beata Ścibakówna jest aktorką, która stara się utrzymać stały kontakt ze swoimi fanami - to dlatego jest taka aktywna w sieci. Ostatnio na jej instagramowym koncie pojawiło się sporo ujęć, do których 58-letnia gwiazda pozowała w eleganckich stylizacjach. Najpierw pokazała się w białej, plisowanej sukience, która sięgała aż do ziemi, odsłaniając jedynie smukłe ramiona aktorki. Ścibakówna wyglądała rewelacyjnie! Kreacja była skromna, bardzo kobieca i w letnim klimacie, a jednocześnie szykowna. Gwiazda szeroko się uśmiechała tuż przy dużym napisie "LOVE" ułożonym z palet.

Poza tym, że ożeniłam brata, to w Wiedniu spędziłam wspaniały weekend z córką - napisała Ścibakówna na swoim profilu na Instagramie i załączyła kilka zdjęć.

Na kolejnych ujęciach można było zobaczyć aktorkę w koronkowej kreacji z odważnym dekoltem i razem z ukochaną Heleną Englert. 25-latka i jej mama najwyraźniej świetnie bawiły się w swoim towarzystwie.

Ścibakówna nie podała szczegółów ślubu ani nie wspomniała o wybrance swojego brata, Tomasza. O mężczyźnie też niewiele wiadomo poza tym, że jest młodszy od Beaty o 6 lat. Aktorka czasem publikuje z nim zdjęcia, ale nie robi tego często, ponieważ Tomek nie jest związany z show-biznesem - zawodowo jest prężnie działającym przedsiębiorcą. Jakiś czas temu starsza siostra w sieci żartobliwie zastanawia się, czy są do siebie podobni. Pokazała też ujęcia z urodzin brata.

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Już na pierwszy rzut oka widać, że Ścibakówna i jej pociecha mają silną więź, a wspólny wypad do Wiednia ucieszył je obie.

"Zjawiskowa... Piękne obie kobiety", "Mama i Córka. Piękne i zdolne", "Beatko piękne jesteście w środku i na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie", "Cudna relacja między mamą i córką", Piękne kobiety" - komentowali wielbiciele Ścibakówny.

ZOBACZCIE zdjęcia!

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