Beata Ścibakówna ożeniła brata. 58-letnia gwiazda sama wyglądała jak panna młoda!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-08 22:03

Beata Ścibakówna podzieliła się ze swoimi instagramowymi fanami porcją zdjęć, do których pozowała elegancko ubrana. Jak zdradziła, ożeniła brata! Sama wyglądała przy tym niczym przepiękna panna młoda. Zresztą zobaczcie sami.

Ścibakówna ożeniła brata

Beata Ścibakówna jest aktorką, która stara się utrzymać stały kontakt ze swoimi fanami - to dlatego jest taka aktywna w sieci. Ostatnio na jej instagramowym koncie pojawiło się sporo ujęć, do których 58-letnia gwiazda pozowała w eleganckich stylizacjach. Najpierw pokazała się w białej, plisowanej sukience, która sięgała aż do ziemi, odsłaniając jedynie smukłe ramiona aktorki. Ścibakówna wyglądała rewelacyjnie! Kreacja była skromna, bardzo kobieca i w letnim klimacie, a jednocześnie szykowna. Gwiazda szeroko się uśmiechała tuż przy dużym napisie "LOVE" ułożonym z palet. 

Poza tym, że ożeniłam brata, to w Wiedniu spędziłam wspaniały weekend z córką - napisała Ścibakówna na swoim profilu na Instagramie i załączyła kilka zdjęć.

Na kolejnych ujęciach można było zobaczyć aktorkę w koronkowej kreacji z odważnym dekoltem i razem z ukochaną Heleną Englert. 25-latka i jej mama najwyraźniej świetnie bawiły się w swoim towarzystwie.

Ścibakówna nie podała szczegółów ślubu ani nie wspomniała o wybrance swojego brata, Tomasza. O mężczyźnie też niewiele wiadomo poza tym, że jest młodszy od Beaty o 6 lat. Aktorka czasem publikuje z nim zdjęcia, ale nie robi tego często, ponieważ Tomek nie jest związany z show-biznesem - zawodowo jest prężnie działającym przedsiębiorcą. Jakiś czas temu starsza siostra w sieci żartobliwie zastanawia się, czy są do siebie podobni. Pokazała też ujęcia z urodzin brata.

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Internauci komentują. Piękna mama, piękna córka!

Już na pierwszy rzut oka widać, że Ścibakówna i jej pociecha mają silną więź, a wspólny wypad do Wiednia ucieszył je obie.

"Zjawiskowa... Piękne obie kobiety", "Mama i Córka. Piękne i zdolne", "Beatko piękne jesteście w środku i na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie", "Cudna relacja między mamą i córką", Piękne kobiety" - komentowali wielbiciele Ścibakówny.

ZOBACZCIE zdjęcia!

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ŚLUB
BEATA ŚCIBAKÓWNA