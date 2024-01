Beata Ścibakówna nie po raz pierwszy wzbudziła zachwyt fanów swoją stylizacją. Aktorka zawsze ubiera się niezwykle szykownie, a przy tym modnie i seksi. Od czasu do czasu wrzuca do sieci fotki z prywatnych wyjść. Jej stylizacje zazwyczaj są po prostu idealne i bazują na znakomicie dopasowanej do imprezy sukni. Kilka miesięcy temu internauci zachwycili się kreacją weselną Beaty Ścibakówny, wtedy wybrała suknie w kolorze amarantowego różu, która przyciągała wzrok niczym magnes opiłki metalu. Tym razem burzę w sieci rozpętała stylizacja przygotowana z okazji balu karnawałowego, na którym jednocześnie świętowano urodziny brata aktorki Tomasza. Złotą suknią Beata Ścibakówna rozbiła bank. Trudno byłoby chyba znaleźć lepszą królową balu.

Beata Ścibakówna w złotej kreacji. Powiedzieć, że wyglądała, jak milion dolarów, to nic nie powiedzieć

Beata Ścibakówna wybrała na tę wyjątkowa okazję złotą, połyskująca suknie z gorsetowa górą bez ramiączek i szerokim rozkloszowanym dołem. Do prostej, a jednocześnie jakże strojnej sukienki dobrała czarną torebkę na złotej rączce i długie, ale delikatne złote kolczyki. Prezentowała się zjawiskowo, co widać na zdjęciach z imprezy. Obok fotek zamieściła wpis: "Urodzinowo- karnawałowy Bal mojego Brata. Tomek, jesteś wielki! Baw się dalej #happybirthday #brother #sister #bal".

Pod postem jak z korca posypały się komentarze. "Klasa sama w sobie, nic dodać nic ująć", "No co tu dużo mówić… Inspiracja i wiara , że cały czas można być szczęśliwym i mega sexi ", "Jest bal jest i KRÓLOWA balu!". Wygląd aktorki komplementowały także koleżanki z branży. Katarzyna Żak napisała: "No… Beata… Słów brak!!! Absolutnie zjawiskowo", Daria Widawska dodała: "No, żesz, Beata, brak słów". Swoje uznanie wyraziły także Joanna Przetakiewicz i Dorota Williams. a my do nich dołączamy. Pięknie!

