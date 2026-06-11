Pogoda dla Olsztyna na weekend 12-14 czerwca

Weekend w Olsztynie upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury, która nie da mieszkańcom chwili wytchnienia. Prognozy wskazują na stałą obecność opadów przez wszystkie trzy dni. Co więcej, każdy kolejny dzień przyniesie nieco niższe temperatury i silniejszy wiatr, co sprawi, że odczucie chłodu może być bardziej dotkliwe. Najcieplejszym momentem weekendu będzie piątkowe popołudnie, po którym pogoda zacznie się systematycznie pogarszać.

Początek weekendu z deszczem i chmurami

Piątek, 12 czerwca, rozpocznie weekend w Olsztynie dużą ilością chmur, z których okresowo popada deszcz. Mimo to będzie to najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 18 stopni Celsjusza. To ostatnia szansa na poczucie nieco wyższych, letnich wartości na termometrach. Nocą temperatura spadnie do około 9°C. Wiatr będzie jeszcze słaby, jego średnia prędkość wyniesie około 2 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota: chłodniej i z silniejszym wiatrem

W sobotę, 13 czerwca, pogoda w Olsztynie nie ulegnie poprawie. Chociaż synoptycy zapowiadają słabe opady deszczu, to wciąż będą one towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Temperatura maksymalna nieznacznie spadnie i wyniesie około 17 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie 11°C. Największą zmianą będzie nasilający się wiatr, który w porywach osiągnie prędkość około 4 m/s, potęgując uczucie chłodu.

Chłodne i wietrzne zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, przyniesie kulminację weekendowego ochłodzenia i będzie najmniej przyjemnym dniem w Olsztynie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, co w połączeniu z dużym zachmurzeniem sprawi, że aura będzie bardziej przypominać wczesną jesień niż czerwiec. Noc przyniesie dalszy spadek temperatury do około 8°C. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając prędkość blisko 5 m/s. Tego dnia również nie zabraknie opadów deszczu.

Jak spędzić taki weekend w Olsztynie?

Deszczowa i wietrzna aura może skutecznie pokrzyżować plany związane z aktywnościami na świeżym powietrzu. Długie spacery, wypoczynek nad jeziorem czy rowerowe wycieczki lepiej odłożyć na inny termin. Zamiast tego warto rozważyć spędzenie czasu w domu lub skorzystanie z miejskich atrakcji pod dachem, które nie są zależne od kaprysów pogody. Krótsze wyjścia będą wymagały zabrania ze sobą parasola i cieplejszego ubrania, zwłaszcza w niedzielę, kiedy połączenie niskiej temperatury i silnego wiatru będzie najbardziej odczuwalne.

Dane pogodowe: OpenWeather