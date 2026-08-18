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Wielki niewybuch przy Straży Miejskiej. Ewakuowano budynek
We wtorek, 18 sierpnia przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna kierujący koparką wykopał podczas prac ziemnych sporych rozmiarów niewybuch.
Rzecznik krakowskiej policji, mł. asp. Rafał Wawrzuta, potwierdził, że znalezisko odkryto w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby krakowskich strażników miejskich.
– Na ulicy Dobrego Pasterza, w rejonie budynku Straży Miejskiej, operator koparki podczas prac ujawnił niewybuch. Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o ewakuacji – przekazał policjant.
Sytuacja wymagała szybkiej reakcji, dlatego błyskawicznie zarządzono wyprowadzenie wszystkich obecnych, czyli około 20 osób, z gmachu Straży Miejskiej. Policyjne patrole odgrodziły strefę niebezpieczną, pilnując, by nikt nieuprawniony nie zbliżał się do obiektu przed interwencją saperów. Pokaźny obiekt ma 70 centymetrów długości i 35 szerokości.
Według pierwszych oględzin może to być pozostałość po dawnej bombie lotniczej.
Saperzy zmierzają do Krakowa. Rondo Barei pozostaje przejezdne
Sprawę przekazano niezwłocznie do wojskowego Patrolu Rozminowania. Zadaniem saperów będzie fachowe zabezpieczenie i wywiezienie potencjalnie zabójczego arsenału. Jak poinformowano, specjaliści z wojska dotrą do stolicy Małopolski w przeciągu mniej więcej trzech godzin, a do tego momentu obszar jest stale patrolowany przez mundurowych.
Co istotne dla kierowców, mimo policyjnej obławy ruch wokół pobliskiego Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń. Stróże prawa wciąż pracują w rejonie Dobrego Pasterza, dbając o to, by nikt przypadkowy nie wszedł na teren zagrożony wybuchem. Wszelkie osoby przebywające w okolicy proszone są o bezwzględne respektowanie wytycznych wydawanych przez funkcjonariuszy.