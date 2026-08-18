Bomba przy budynku Straży Miejskiej w Krakowie? Natrafił na nią operator koparki

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-18 16:30

Niebezpieczne odkrycie w Krakowie postawiło służby na nogi. Operator koparki natrafił na około 70-centymetrowy niewybuch przy ulicy Dobrego Pasterza, tuż obok siedziby Straży Miejskiej. Decyzją odpowiednich służb natychmiast ewakuowano kilkadziesiąt osób. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano patrol minerski.

Duży niewybuch leżący w wykopie na placu budowy. W tle żółta koparka. O akcji saperów w Krakowie czytaj na SE.
Autor: Jakub Solarz

Wielki niewybuch przy Straży Miejskiej. Ewakuowano budynek

We wtorek, 18 sierpnia przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna kierujący koparką wykopał podczas prac ziemnych sporych rozmiarów niewybuch.

Rzecznik krakowskiej policji, mł. asp. Rafał Wawrzuta, potwierdził, że znalezisko odkryto w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby krakowskich strażników miejskich.

– Na ulicy Dobrego Pasterza, w rejonie budynku Straży Miejskiej, operator koparki podczas prac ujawnił niewybuch. Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o ewakuacji – przekazał policjant.

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Sytuacja wymagała szybkiej reakcji, dlatego błyskawicznie zarządzono wyprowadzenie wszystkich obecnych, czyli około 20 osób, z gmachu Straży Miejskiej. Policyjne patrole odgrodziły strefę niebezpieczną, pilnując, by nikt nieuprawniony nie zbliżał się do obiektu przed interwencją saperów. Pokaźny obiekt ma 70 centymetrów długości i 35 szerokości.

Według pierwszych oględzin może to być pozostałość po dawnej bombie lotniczej.

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Sprawę przekazano niezwłocznie do wojskowego Patrolu Rozminowania. Zadaniem saperów będzie fachowe zabezpieczenie i wywiezienie potencjalnie zabójczego arsenału. Jak poinformowano, specjaliści z wojska dotrą do stolicy Małopolski w przeciągu mniej więcej trzech godzin, a do tego momentu obszar jest stale patrolowany przez mundurowych.

Co istotne dla kierowców, mimo policyjnej obławy ruch wokół pobliskiego Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń. Stróże prawa wciąż pracują w rejonie Dobrego Pasterza, dbając o to, by nikt przypadkowy nie wszedł na teren zagrożony wybuchem. Wszelkie osoby przebywające w okolicy proszone są o bezwzględne respektowanie wytycznych wydawanych przez funkcjonariuszy.

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