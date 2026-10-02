Piękne i niebezpieczne! Te kobiety wciąż są na celowniku policji. Łączy je jeden mechanizm działania

Na pierwszy rzut oka trudno byłoby podejrzewać, że niektóre z tych kobiet są poszukiwane przez policję. Młode, atrakcyjne, często wyglądające zupełnie niepozornie – ich fotografie mogą jednak znajdować się w oficjalnym serwisie osób poszukiwanych.

Wśród kobiet poszukiwanych przez funkcjonariuszy znajdują się osoby, których sprawy dotyczą art. 286 § 1 KK, czyli oszustwa.

Policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych, licząc na pomoc osób, które mogą je rozpoznać. Czasem właśnie informacja od przypadkowego świadka może pomóc funkcjonariuszom ustalić miejsce pobytu poszukiwanej osoby.

Trzeba jednak pamiętać, że status osoby poszukiwanej może mieć różne podstawy prawne, a samo poszukiwanie nie jest równoznaczne z prawomocnym skazaniem.

Policja prosi o pomoc

Wizerunki osób poszukiwanych są publikowane w oficjalnym policyjnym serwisie. Dane trafiają tam w określonych prawem przypadkach i za zgodą właściwych organów.

Fotografie wykorzystane w przygotowanym zestawieniu zostały zebrane z oficjalnej witryny policyjnej 2 października 2026 roku.

Jeśli ktoś rozpoznaje którąś z kobiet lub ma informacje dotyczące jej miejsca pobytu, powinien przekazać je policji. Informacje można przesłać anonimowo na adres [email protected]. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy skorzystać z numeru 112. Policja potwierdza, że informacje o osobach poszukiwanych można przekazywać również anonimowo.

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