Skazana na karę śmierci przeżyła. Środek nie zadziałał podczas egzekucji

Egzekucja nie zabiła Christy Pike. Lekarz mówi o możliwym uszkodzeniu mózgu

Skazana na karę śmierci w USA przeżyła egzekucję! A przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, co robić w takiej sytuacji. 50-letnia Christa Pike została w środę poddana egzekucji w więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Tennessee. Jak podaje „New York Post”, podano jej dwie dawki silnego środka uspokajającego – pentobarbitalu. Żadna z nich nie doprowadziła jednak do śmierci.

Po podaniu drugiej dawki Pike wciąż była przytomna. Świadkowie opowiadali, że podniosła głowę, spojrzała wokół siebie i zapytała, czy odczuwany przez nią ból i pieczenie są czymś normalnym. – Nic z tego nie było normalne – relacjonowała dziennikarka Catherine Sweeney z WPLN, która była obecna przy egzekucji. Teraz ujawniono nowe informacje.

"Jest bardzo możliwe, że z powodu opóźnienia w rozpoczęciu reanimacji dozna uszkodzenia mózgu"

Dr Joel Zivot z Emory University School of Medicine, lekarz współpracujący z prawnikami Pike, powiedział BBC, że poziom pentobarbitalu w jej krwi mógł być zbyt niski, by doprowadzić do zatrzymania oddechu i pracy serca. – Jest bardzo możliwe, że z powodu opóźnienia w rozpoczęciu reanimacji dozna uszkodzenia mózgu – stwierdził lekarz.

Obrońcy Pike przekonują, że już wcześniej ostrzegali przed możliwymi problemami. Według nich kobieta miała żyły, do których trudno było się wkłuć, a zastosowany pentobarbital mógł być zdegradowany. Krytykują również brak dokładnych procedur określających, co należy zrobić, jeśli także druga dawka środka nie przyniesie skutku.

Po nieudanej egzekucji prawnicy złożyli pilny wniosek o jej przerwanie, tak aby Pike mogła otrzymać pomoc lekarską. Sędzia zgodził się na takie rozwiązanie. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie lekarze rozpoczęli działania mające uratować jej życie.

Gubernator Tennessee Bill Lee zarządził niezależne dochodzenie, które ma ustalić, co dokładnie stało się podczas wykonywania wyroku. Kolejna egzekucja planowana w tym stanie jeszcze w tym roku została przełożona.

Pike skazano na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. W chwili popełnienia zbrodni miała 18 lat. Razem ze swoim ówczesnym chłopakiem zwabiła dziewczynę w odludne miejsce. Tam ofiara została brutalnie pobita i zamordowana.

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Après plus de trente ans dans le couloir de la mort, Christa Pike devait être exécutée dans le Tennessee. Pourtant, après l’administration des produits létaux, elle était toujours en vie et a dû être transportée à l’hôpital dans un état critique➡️ https://t.co/GIR9bW6LN7 pic.twitter.com/NViNJvMYub— Le Parisien (@le_Parisien) October 2, 2026