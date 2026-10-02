Rosyjska rzeczniczka zagroziła Polsce. "Potencjalne cele wojskowe"

Zacharowa mówiła o Polsce. Padły słowa o „potencjalnych celach wojskowych”

Maria Zacharowa pogroziła państwom europejskim, które produkują broń dla Ukrainy. Do wypowiedzi doszło podczas środowego briefingu rosyjskiego MSZ. Jeden z dziennikarzy zapytał Zacharową o polskie plany związane z rakietami Patriot. Polska zabiega o utworzenie centrum serwisowego, które miałoby obsługiwać pociski PAC-3, a w dalszej perspektywie także o uruchomienie ich produkcji.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odpowiedziała, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy na terenie państw europejskich są przez Moskwę traktowane jako potencjalne cele wojskowe. Dodała, że nie należy zakładać, iż fabryki znajdujące się poza Ukrainą są z tego powodu bezpieczne.

Rzeczniczka mówiła, że państwa europejskie bezpośrednio uczestniczą w wojnie

Zacharowa przekonywała także, że państwa europejskie bezpośrednio uczestniczą w wojnie poprzez dostawy broni, rozwijanie produkcji uzbrojenia i współpracę z ukraińskim przemysłem obronnym. Rosja od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wielokrotnie przedstawiała zachodnią pomoc wojskową jako udział w konflikcie.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odniosła się też bezpośrednio do Polski. Stwierdziła, że Warszawa aktywnie zabiega o ulokowanie w kraju produkcji amerykańskiej broni. Według niej chodzi nie tylko o wsparcie Ukrainy, ale również o korzyści gospodarcze i zwiększenie znaczenia Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Polska prowadzi rozmowy dotyczące utworzenia centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemów Patriot. Ośrodek miałby obsługiwać także innych europejskich użytkowników tego systemu. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła pod koniec września, że decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Centrum serwisowe miałoby być pierwszym krokiem do uruchomienia w Polsce również produkcji rakiet.

Sonda Czy Polska powinna kontynuować przekazywanie uzbrojenia Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania