Autobus z ciałem zjechał do zajezdni. Kierowca nie zauważył zwłok mężczyzny

Ciało mężczyzny w autobusie

W autobusie linii 714 odnaleziono 81-letniego mężczyznę bez funkcji życiowych. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Po zakończeniu kursu autobus relacji Klonowa (Koczargi Stare) – Metro Bemowo zjechał do zajezdni i zgodnie ze standardową procedurą został sprawdzony przez pracownika ochrony. Dopiero wówczas natrafiono na nieprzytomnego starszego mężczyznę. Natychmiast na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który podjął czynności reanimacyjne - trwały one kilkadziesiąt minut jednak niestety nie przyniosły rezultatu i lekarz był zmuszony stwierdzić zgon.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce około godziny 10, w piątek, 2 października na terenie zajezdni Kleszczowa w warszawskich Włochach.

Na miejscu czynności prowadzą policjanci, którzy będą chcieli na podstawie monitoringu przeanalizować przebieg zdarzeń w autobusie i okoliczności, w jakich starszy mężczyzna zmarł.

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