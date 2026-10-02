Zniszczona ulica na warszawskiej Pradze przejdzie metamorfozę, kierowców czekają jednak duże utrudnienia

Koniec z dziurawą jezdnią i krzywymi chodnikami

Stan ulicy Żupniczej na odcinku między ulicą Bliską a Chodakowską od lat pozostawiał wiele do życzenia. Zużyty asfalt, połamane i miejscami wybrakowane chodniki oraz całkowity brak udogodnień dla cyklistów to codzienność, z którą musieli mierzyć się okoliczni mieszkańcy. Po trwającej przebudowie wszystkie te problemy mają zniknąć.

Inwestor zaplanował kompleksową modernizację, która obejmie nie tylko wymianę nawierzchni, ale też szereg zmian poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów:

Nowy asfalt na całej długości przebudowywanego odcinka jezdni.

na całej długości przebudowywanego odcinka jezdni. Remont chodników po obu stronach ulicy, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się pieszym.

po obu stronach ulicy, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się pieszym. Nowy fragment chodnika po stronie południowej, który połączy skrzyżowanie z ulicą Bliską z przejściem dla pieszych na wysokości budynku przy ulicy Nowińskiej 4.

po stronie południowej, który połączy skrzyżowanie z ulicą Bliską z przejściem dla pieszych na wysokości budynku przy ulicy Nowińskiej 4. Wyniesione przejście dla pieszych z progiem sinusoidalnym na wysokości ulicy Nowińskiej 4, które skutecznie zmusi kierowców do zdjęcia nogi z gazu.

z progiem sinusoidalnym na wysokości ulicy Nowińskiej 4, które skutecznie zmusi kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Jednokierunkowe pasy rowerowe wyznaczone po obu stronach jezdni, dzięki czemu ulica zyska spójną i wygodną sieć dróg dla jednośladów.

wyznaczone po obu stronach jezdni, dzięki czemu ulica zyska spójną i wygodną sieć dróg dla jednośladów. Więcej naturalnej zieleni, która pojawi się wzdłuż ulicy dzięki tak zwanym rozpłytowaniom, czyli usunięciu zbędnego betonu.

Dlaczego remont prowadzi prywatny deweloper?

Prace na tym obszarze nie są realizowane bezpośrednio przez miasto, lecz przez prywatnego inwestora. Wynika to z artykułu 16 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten nakłada na prywatnych inwestorów obowiązek dostosowania układu drogowego wokół powstających osiedli mieszkaniowych do zwiększonego ruchu.

Za realizację robót odpowiada spółka Yawa. Ta sama firma kończy obecnie modernizację ulicy Bliskiej i płynnie przechodzi do kolejnego etapu, jakim jest naprawa ulicy Żupniczej. W ubiegłych latach wschodnia część tej ulicy (za ulicą Chodakowską) uległa całkowitej przemianie z powodu likwidacji starych hal fabrycznych i budowy nowych osiedli. Teraz przyszedł czas na uporządkowanie starszego, zaniedbanego dotąd fragmentu.

Kiedy start prac? Kierowców czekają spore utrudnienia

Drogowcy wejdą na plac budowy już w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 10:00. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować niedogodności dla okolicznych mieszkańców i kierowców.

Pierwszy etap obejmie odcinek od ulicy Bliskiej do wysokości budynku Żupnicza 8. Według harmonogramu przedstawionego przez dewelopera ta część inwestycji potrwa do końca listopada 2026 roku. W tym okresie kierowcy muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu.

W czasie robót na wspomnianym fragmencie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy wyłącznie w stronę ulicy Chodakowskiej. Oznacza to, że kierowcy jadący w przeciwnym kierunku będą musieli korzystać z objazdów. Kolejne etapy prac i związane z nimi zmiany w ruchu będą ogłaszane sukcesywnie w miarę postępu robót.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe