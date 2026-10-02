Góralska restauracja odpowiedziała narzekającym turystom. Pokazała rachunek sprzed 30 lat

Zakopiańska restauracja odpowiada turystom. Paragon sprzed prawie 30 lat pokazuje, jak zmieniły się ceny

Turyści przyjeżdżający na Podhale wielokrotnie narzekają na rachunki, które otrzymują w tutejszych lokalach gastronomicznych. Zarzucają właścicielom bezpodstawne zawyżanie cen za posiłki. Odpowiedzieć na te oskarżenia postanowiła restauracja Bąkowo Zohylina Wyżnio z Zakopanego. Na swoim profilu opublikowali archiwalny rachunek, który został wystawiony prawie 30 lat temu.

- Szanowni Państwo, niektórzy robią nam awantury, pytając, czemu tak drogo. Dziś pragniemy odpowiedzieć — bo tanio już było - czytamy na profilu FB restauracji Bąkowo Zohylina Wyżnio.

Dokument datowany na sierpień 1997 roku przedstawia cztery pozycje. Za kociołek zbójnicki trzeba było zapłacić 5 zł, zupa grzybowa z łazankami kosztowała 4 zł, woda gazowana 2 zł, a dwa soki pomarańczowe wyceniono na 3 zł. Podsumowując, obiad ten kosztował zaledwie 14 złotych. Dziś w tym samym miejscu, klienci muszą liczyć się ze znacznie większymi wydatkami. Najtańsza zupa: domowy rosół kosztuje 27 zł. Pomidorowa to wydatek rzędu 29 zł, żurek - 32 zł, a kwaśnica na wędzonych żeberkach - 33 zł.

Czy dawniej obiady na Podhalu były tańsze? Internauta przeanalizował pensje

Krok restauracji z Zakopanego spotkał się z dużym odzewem internautów. Jeden z nich wskazał jednak na ważny czynnik ekonomiczny, obalając mit, że dawniej w Bąkowo Zohylinie Wyżnio można było zjeść tanio.

- Akurat tym paragonem to się chwalić nie powinniście, bo to tanio nie było. W 1997 r. najniższa krajowa wynosiła 378 zł, co daje 2,26 zł na godzinę. Na zupę i wodę u was trzeba było pracować cały dzień - napisał użytkownik mediów społecznościowych.

Słowa internauty znajdują odzwierciedlenie w statystykach. Obecnie, minimalne wynagrodzenie w Polsce to około 3600 zł netto, co stanowi niemal dziesięciokrotność pensji z 1997 roku. Wobec tego, choć ceny w słynnej restauracji pod Giewontem wzrosły niemal siedmiokrotnie, realna siła nabywcza pensji Polaków uległa znacznemu wzmocnieniu. Wniosek jest więc prosty - obiad w Zakopanem sprzed prawie trzydziestu lat, dla typowego pracownika był dużo większym obciążeniem budżetu niż obecnie.

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