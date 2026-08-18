Zbigniew Ziobro kończy 56 lata! Nawet nie wiedziałeś, że ma drugie imię

Zbigniew Ziobro skończył 56 lata. Polityk urodził się w 1970 roku w Krakowie. Jest znany od lat, bo w polityce działał już jako młody człowiek. Ziobro to wieloletni poseł na Sejm IV, V, VI, VIII i IX kadencji (2001–2009, od 2015), deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014). Zaś w latach 2005–2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 minister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

Z wykształcenia Zbigniew Ziobro jest prawnikiem. W 1994 Ziobro ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył też aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Prywatnie Ziobro jest żonaty z dawną dziennikarką Patrycją Kotecką-Ziobro, para ma dwójkę dzieci. Mało kto wie, że Zbigniew Ziobro ma drugie imię, nazywa się Zbigniew Tadeusz Ziobro. Na taką informację można trafić w materiałach na stronach PKW, czyli Państwowej Komisji Wyborczej.

Co oznaczają imiona Ziobry?

Według portalu ksiegaimion.pl Zbigniew to człowiek czynu, który z łatwością dokonuje spektakularnych zadań. Jest pracowitym i sprawiedliwym mężczyzną. Chętnie podejmuje ryzyko i nieraz, za sprawą wyjątkowego szczęścia, odnosi sukces. Jest do tego obiektywny, potrafi przyznać się do błędu i nie dziwi się, że spotyka go kara, gdy zawini. Zbigniew jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu.

Imię Tadeusz zaś to osoba, którą łatwo urazić, zwłaszcza popędzaniem. Posiada on spore tempo pracy, ale dość długo się rozpędza. Z natury jest niespokojnym buntownikiem o precyzyjnym umyśle. Wytrwale dąży do celu, wszystko planuje i buduje od podstaw. Posiada mnóstwo pomysłów i wiary we własne możliwości. Tadeusz to imię pochodzenia aramejskiego i oznacza mężczyznę sprytnego, odważnego. Imię to jest znane już od czasów biblijnych.

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