Nowe informacje po wypadku Polaków na Węgrzech! Dobre wieści ze szpitala

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-18 12:31

Wracamy do sprawy strasznego wypadku, do którego doszło w miniony weekend na drodze M3 na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała nowe wieści, dotyczące stanu zdrowia poszkodowanych. Co ważne, są one bardzo optymistyczne.

Czerwony autokar leżący na boku i miniatura z wojewodą Teresą Kubas-Hul. O wypadku na Węgrzech przeczytasz na SE.
Autor: Zoltan Mathe/MTI/AP; Darek Delmanowicz/ PAP

Tragiczny wypadek pielgrzymów na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina). Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską. Wiele wskazuje na to, że kierowca autokaru zasnął za kierownicą. 

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Wojewoda podkarpacka o poszkodowanych. Dobre informacje!

We wtorek (18 sierpnia) wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że jeden z poszkodowanych w wypadku na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. W placówkach medycznych przebywa obecnie czterech pacjentów. - Ich stan jest dobry - podkreśliła Kubas-Hul. 

Na Węgrzech nadal przebywa 18 rannych. Służby przygotowują się do ich sukcesywnego transportu do kraju. Wojewoda podkreśliła również, że decyzje o przewozie będą podejmowane po uzyskaniu zgody od lekarzy. Na miejscu pozostała jedna osoba z grupy medyków, którzy polecieli na Węgry, by koordynować dalszą pomoc. Do dyspozycji polskich służb pozostają śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wojskowy helikopter medyczny oraz samolot CASA.

Przypomnijmy - w poniedziałek wieczorem na lotnisko w Jasionce rządowy samolot przetransportował 21 osób. Spośród nich 16 trafiło bezpośrednio pod opiekę rodzin, a pięć skierowano do hospitalizacji.

Trwa identyfikacja ofiar

Teresa Kubas-Hul przekazała też, że 18 sierpnia powinna się zakończyć identyfikacja ofiar. - Czekamy na oficjalne protokoły. W przypadku dwóch osób jedna rodzina jedzie we wtorek na Węgry, żeby je zidentyfikować. W przypadku innej rodziny wysyłamy nasz samochód służbowy wraz z psychologiem, który zawiezie ją na miejsce w celu identyfikacji - powiedziała szefowa UW w Rzeszowie.

Rodziny mają zapewnione wsparcie psychologiczne.

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