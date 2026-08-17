Pierwsi poszkodowani wrócili z Węgier do Polski. Pięć osób trafiło prosto do szpitali

21 poszkodowanych wróciło do Polski. Pięć osób trafiło do szpitali

Samolot z poszkodowanymi wylądował w poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce. Na jego pokładzie znajdowało się 21 osób, które ucierpiały w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacka przekazała, że pięciu poszkodowanych przewieziono do dwóch szpitali, gdzie będą dalej hospitalizowani. Jak zaznaczyła Teresa Kubas-Hul, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny - podała.

Jednocześnie szpital MSWiA pozostaje przygotowany na przyjęcie osób, które wróciły do swoich domów, gdyby ich stan zdrowia się pogorszył i konieczna okazała się pomoc medyczna.

- Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce i żeby w sposób priorytetowy te osoby były przyjęte i leczone - powiedziała.

18 Polaków nadal w szpitalach na Węgrzech. Kolejne transporty są przygotowywane

Na Węgrzech w czterech szpitalach nadal przebywa 18 poszkodowanych. Pięć innych osób zostało już wypisanych z tamtejszych placówek i wróciło do Polski pod opieką swoich rodzin.

- Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski - zaznaczyła.

Wojewoda poinformowała, że w razie potrzeby do przewozu kolejnych rannych może zostać wykorzystany wojskowy samolot CASA. Maszyna jest gotowa przede wszystkim do transportu pacjentów, którzy muszą podróżować w pozycji leżącej. Do dyspozycji pozostaje również wojskowy śmigłowiec medyczny.

– Więc w kolejnych dniach będziemy wspierać naszych mieszkańców i udzielać wszelkiego rodzaju pomocy – zapewniła.

Do tej pory zidentyfikowano siedem spośród 12 osób, które zginęły w katastrofie. Ich rodziny otrzymały już oficjalne potwierdzenia oraz dokumenty. W przypadku pozostałych ofiar procedury wciąż trwają.

– Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin kogoś zawieść celem identyfikacji zwłok to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom w tych najtrudniejszych chwilach ich życia – zapewniła wojewoda.

Termin kolejnego transportu rannych do Polski będzie uzależniony od decyzji lekarzy i stanu zdrowia

pacjentów. Wojewoda zaznaczyła również, że 16 osób, które po powrocie nie wymagały hospitalizacji, jest w dobrym stanie fizycznym, jednak mogą one potrzebować wsparcia psychologicznego. Taka pomoc została dla nich przygotowana, a na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dostępny jest numer do osoby koordynującej wsparcie.

Teresa Kubas-Hul nie przekazała szczegółowych informacji o stanie pięciu pacjentów hospitalizowanych w Rzeszowie. Poinformowała jedynie, że trafili oni na oddziały chirurgii ogólnej oraz ortopedii. Do kraju przetransportowano także bagaże uczestników podróży, które zostały zabezpieczone przez policję.

W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części Węgier. Autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 Polaków – 57 pasażerów i dwóch kierowców.

W katastrofie zginęło 12 osób, a dziesięciu poszkodowanych trafiło do węgierskich szpitali w bardzo ciężkim stanie. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Lżejsze obrażenia odniosło 37 pasażerów. Zdecydowana większość uczestników podróży pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z województwa małopolskiego.

Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. Zgodnie z informacjami przekazanymi w poniedziałek ma zostać postawiony przed sądem we wtorek. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna zasnął podczas prowadzenia pojazdu.

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