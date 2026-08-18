Żerują na tragedii Polaków na Węgrzech. Ważny komunikat i ostrzeżenie

Tragiczny wypadek na Węgrzech

Bilans katastrofy to 12 ofiar śmiertelnych. W poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku, wieczorem, do kraju przetransportowano 21 rannych z tragicznego wypadku autokaru na terytorium Węgier. Rozmiar tego nieszczęścia jest trudny do wyobrażenia. Do tej pory odpowiednie służby zdołały potwierdzić tożsamość 7 zmarłych. W tej grupie znajdują się między innymi mieszkańcy miejscowości Siedliska. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi”, ksiądz Krzysztof zaznaczył, że podobnego dramatu ten region jeszcze nie doświadczył. We wtorek spodziewamy się przekazania przez stronę węgierską nowych ustaleń, które będą dotyczyć osoby kierującej pojazdem.

Przeczytaj więcej o sprawie: Rodziny ofiar wypadku na Węgrzech żyją w strachu. Nie wiadomo, kto jeszcze zginął. "Trwa identyfikacja"

- Dążymy do tego, aby zakończyć dochodzenie możliwie najszybciej i w sposób jak najbardziej profesjonalny oraz aby ponad wszelką wątpliwość ustalić przyczynę wypadku - zapewnił Attila Janasoczki, rzecznik prasowy komendy głównej policji regionu Borsod-Abauj-Zemplen, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Wojewoda Teresa Kubas-Hul wraz z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie deklarowali wsparcie psychologiczne dla rodzin dotkniętych tragedią. Jednocześnie urzędnicy zwracają uwagę na zjawisko oszustw, ostrzegając przed ludźmi, którzy z premedytacją próbują ugrać swoje na polskim nieszczęściu.

Urząd Wojewódzki ostrzega: „Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności”

Z oświadczenia wydanego przez szefową Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wynika jasno, że ani wojewoda, ani podlegające jej instytucje nie wykonują połączeń telefonicznych do bliskich ofiar węgierskiego wypadku drogowego, w celu informowania o stanie zdrowia czy też potwierdzania zgonu.

- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec osób, które dzwonią podając się za przedstawicieli służb i przekazują tego rodzaju informacje - apeluje Teresa Kubas-Hul

Będziemy nadal na bieżąco monitorować tę sprawę na łamach „Super Expressu”. Rodzinom oraz wszystkim bliskim osób zmarłych pragniemy złożyć szczere wyrazy współczucia w tych ciężkich chwilach.