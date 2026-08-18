W tym miejscu ukazała się Matka Boska. Dziś to cel pielgrzymów z całego świata

Początek objawień w Medjugorie w 1981 roku

W czerwcu 1981 roku grupa sześciorga młodych ludzi miała zauważyć na wzniesieniu niedaleko Medjugorie kobietę, w której rozpoznali oni Matkę Bożą. Następnego dnia mieli ponownie zjawić się w tym samym miejscu i doświadczyć kolejnego objawienia. Z biegiem czasu informacje o tych nadzwyczajnych zdarzeniach zaczęły przyciągać coraz szersze grono zainteresowanych. W rezultacie do małej wioski zaczęli tłumnie przybywać wierni, pragnący oddać się modlitwie w miejscu, gdzie rzekomo dochodziło do tych cudownych spotkań.

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Tu doszło do objawień Matki Boskiej. Wzywała do pokoju

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Przesłanie pokoju od Matki Bożej w Medjugorie

Jako jeden z najważniejszych wątków, które przypisuje się orędziom płynącym z Medjugorie, wymienia się pokój. Ponadto w przekazach pojawiały się nawoływania do modlitwy, postu, nawrócenia oraz pogłębiania swojej wiary.

Ogromne znaczenie ma również sam moment, w którym rzekome objawienia miały swój początek. W tamtym czasie Medziugorie znajdowało się na terenie Jugosławii, a zaledwie dziesięć lat później region Bałkanów został ogarnięty wojną. Dla wielu wiernych to właśnie wezwanie do pokoju stanowiło jeden z głównych bodźców, dla których zaczęli oni tak licznie odwiedzać to miejsce.

Miliony pielgrzymów odwiedzają Medjugorie

Z upływem lat Medjugorie wyrosło na jedno z najbardziej rozpoznawalnych katolickich sanktuariów w całej Europie. Wierni przybywają tutaj z przeróżnych zakątków świata, aby brać czynny udział w nabożeństwach i oddawać się modlitwie w miejscach nierozerwalnie związanych z historią objawień. Szczególnym punktem na mapie jest Wzgórze Objawień, gdzie, jak twierdzą wizjonerzy, miało dojść do pierwszych spotkań z Maryją.

Niedawno w te okolice wybrała się również grupa Polaków, jednak niestety nie wszyscy zdołali wrócić do kraju. Doszło bowiem do tragicznego wypadku polskiego autokaru, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Rodziny ofiar wypadku na Węgrzech żyją w strachu. Nie wiadomo, kto jeszcze zginął. "Trwa identyfikacja".