Tak głosowali widzowie "Tańca z Gwiazdami"! Ich ulubienica znowu na podium!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-05 20:36

Za nami piąty odcinek dziewiętnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Chociaż kolejny raz nikt nie odpadł, to głosowanie i tak się odbyło. Jurorom najbardziej spodobał się taniec Marty Wiśniewskiej. Jednak faworytka widzów jest ktoś inny. I to kolejny raz.

"Taniec z Gwiazdami": Jan Englert zachwycił publiczność

Dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Do tej pory z rywalizacją pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, Matteo Brunetti i Izabela Skierska oraz Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka. W walce o Kryształową Kulę pozostało dziewięć par.

W minioną niedzielę do uczestników dołączyły bliskie im osoby. Tym samym mogliśmy podziwiać taneczne umiejętności Jana Englerta, córki Izabeli Kuny, syna Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej czy babci Dominika Rupińskiego.

Zgodnie z tradycją w odcinku rodzinnym nie doszło do eliminacji. Mimo to głosowanie się odbyło. Pełne czterdzieści punktów od jurorów otrzymała para nr 2, czyli Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz. Po 38 punktów otrzymali Helena Englert i Roman Osadchly oraz Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka. Jeden punkt mniej dostali Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś.

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"Taniec z Gwiazdami": Tak głosowali widzowie w odcinku rodzinnym

Swoje głosy oddali również widzowie. Jak informuje Pudelek, podium publiczności wygląda nieco inaczej. Na pierwszym miejscu kolejny raz znalazła się Helena Englert. Młoda aktorka przed startem "Tańca z Gwiazdami" szczerze stwierdziła, że nie liczy na wiele głosów. Bardzo się pomyliła. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny do pierwszej trójki wskoczyła po trzecim odcinku, a od dwóch nie schodzi z pierwszego miejsca.

Na drugim miejscu znalazła się Mandaryna, która widzowie doceniają od samego początku. Trzecie miejsce w głosowaniu widzów należy do Izabeli Kuny, która przed tygodniem była oczko wyżej. Tuż za nią uplasował się influencer Dominik Rupiński.

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Taniec z Gwiazdami
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