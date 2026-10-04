Wiśniewski ucałował Mandarynę i zaśpiewał, ona dostała same najwyższe noty. "Taniec z Gwiazdami" pełen wzruszeń!

Choć wcześniej żartobliwie zapowiadał, że jego wokalny udział może przynieść więcej szkody niż pożytku, ostatecznie zdecydował się na ten krok. Michał Wiśniewski w duecie z córką Etiennette zaśpiewał jeden z największych hitów zespołu Ich Troje. Utwór towarzyszył na parkiecie tanecznym popisom jego byłej żony i syna, którzy rywalizowali w specjalnym, rodzinnym odcinku popularnego show. Zarówno publiczność w studiu, jak i sędziowie byli pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanego układu.

Rodzinny występ w „Tańcu z Gwiazdami”. Ekipa Wiśniewskich rozgrzała studio Polsatu

Tym razem uczestnicy mieli okazję zaprosić na parkiet swoich najbliższych. Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która trenuje pod okiem Krystiana Rzymkiewicza, zdecydowała się na wspólny taniec ze swoim synem, Xavierem. Chłopak sam trenuje taniec hip-hopowy, co bez wątpienia pomogło mu w przygotowaniach. Przed samym występem wyemitowano materiał wideo, w którym Mandaryna złożyła podziękowania swojej mamie za wspaniałe dzieciństwo. Niespodzianką dla widzów był udział Michała Wiśniewskiego, który wspólnie z Etiennette, córką ze związku z Anną Świątczak, na żywo wykonał utwór „Zawsze z Tobą chciałbym być”. W studiu nie zabrakło również matki artystki oraz córki Marty i Michała, Fabienne.

Zaangażowanie całej rodziny przyniosło spektakularne efekty. Zasiadający za jurorskim stołem sędziowie byli zgodni w swojej ocenie i nie szczędzili pochwał. Zespół w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak oraz Iwona Pavlović przyznał im komplet „dziesiątek”, dzięki czemu para zdobyła upragnione 40 punktów. To pierwszy tak wysoko oceniony występ w sezonie.

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Aktualne wyniki programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

W programie nadal rywalizują następujące pary:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z show pożegnali się do tej pory:

10. miejsce zajęli Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka

11. miejsce przypadło Matteo Brunettiemu i Izabeli Skierskiej

12. miejsce zajęli Monika Borzym i Michał Kassin.

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