Cleo w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjątkowy odcinek z bliskimi na parkiecie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-04 20:23

Piąta odsłona "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaczęła się w niezwykle emocjonalny sposób. Specjalnym gościem otwierającym wieczór była Cleo, wykonując piosenkę „Dom”. Wybór utworu nie był przypadkowy, ponieważ uczestnicy przystąpili do występów wspólnie ze swoimi bliskimi. Zobacz, jak wyglądał się ten wyjątkowy, rodzinny odcinek programu!

Po tematycznych wieczorach, takich jak włoski klimat, przeboje Maryli Rodowicz, akademia prowadzona przez Czarną Mambę czy taneczne podróże w czasie, nadeszła pora na wzruszający odcinek rodzinny. Główni uczestnicy zaprosili do wspólnych występów swoje rodziny, a jako pierwsza publiczność przywitała Cleo. Oto specjalne wydanie „Tańca z Gwiazdami”.

Rodzinne duety w „Tańcu z Gwiazdami”

Z kim na parkiecie postanowiła zaprezentować się dziewiątka uczestników? W tym specjalnym odcinku powstały następujące taneczne tria:

  • Krzysztof Kwiatkowski, Zofia Nowakowska (narzeczona) i Sara Janicka
  • Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Xavier Wiśniewski (syn) oraz Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr „Guma” Gumulec, Bartosz (brat) i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert, Jan Englert (tata) oraz Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz, Kalina (siostra) i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński, Aldona (babcia) oraz Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof (szwagier) i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj, Urszula (żona) i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna, Nadia (córka) oraz Michał Bartkiewicz.

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Cleo na rozpoczęciu odcinka rodzinnego. Prezentacja par

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Cleo, prezentując swój znany utwór „Dom” w trakcie wprowadzania wszystkich uczestników i ich bliskich. Artystka rzadko dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia, jednak otwarcie przyznaje, że relacje rodzinne mają dla niej ogromne znaczenie.

- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła w jednym z wywiadów.

Zdjęcia z odcinka rodzinnego "Tańca z Gwiazdami" w naszej galerii poniżej.

Piosenkarka Cleo śpiewa na scenie. Na miniaturach Julia Suryś oraz Michał Danilczuk i Krzysztof Szczepaniak. Relacja w SE.
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Cleo (Joanna Klepko)
TANIEC Z GWIAZDAMI