Cleo w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjątkowy odcinek z bliskimi na parkiecie

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Po tematycznych wieczorach, takich jak włoski klimat, przeboje Maryli Rodowicz, akademia prowadzona przez Czarną Mambę czy taneczne podróże w czasie, nadeszła pora na wzruszający odcinek rodzinny. Główni uczestnicy zaprosili do wspólnych występów swoje rodziny, a jako pierwsza publiczność przywitała Cleo. Oto specjalne wydanie „Tańca z Gwiazdami”.
Rodzinne duety w „Tańcu z Gwiazdami”
Z kim na parkiecie postanowiła zaprezentować się dziewiątka uczestników? W tym specjalnym odcinku powstały następujące taneczne tria:
- Krzysztof Kwiatkowski, Zofia Nowakowska (narzeczona) i Sara Janicka
- Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Xavier Wiśniewski (syn) oraz Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec, Bartosz (brat) i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert, Jan Englert (tata) oraz Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz, Kalina (siostra) i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński, Aldona (babcia) oraz Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof (szwagier) i Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj, Urszula (żona) i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna, Nadia (córka) oraz Michał Bartkiewicz.
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Cleo na rozpoczęciu odcinka rodzinnego. Prezentacja par
Jako pierwsza na scenie pojawiła się Cleo, prezentując swój znany utwór „Dom” w trakcie wprowadzania wszystkich uczestników i ich bliskich. Artystka rzadko dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia, jednak otwarcie przyznaje, że relacje rodzinne mają dla niej ogromne znaczenie.
- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła w jednym z wywiadów.
Zdjęcia z odcinka rodzinnego "Tańca z Gwiazdami" w naszej galerii poniżej.