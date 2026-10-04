Cleo w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjątkowy odcinek z bliskimi na parkiecie

Po tematycznych wieczorach, takich jak włoski klimat, przeboje Maryli Rodowicz, akademia prowadzona przez Czarną Mambę czy taneczne podróże w czasie, nadeszła pora na wzruszający odcinek rodzinny. Główni uczestnicy zaprosili do wspólnych występów swoje rodziny, a jako pierwsza publiczność przywitała Cleo. Oto specjalne wydanie „Tańca z Gwiazdami”.

Rodzinne duety w „Tańcu z Gwiazdami”

Z kim na parkiecie postanowiła zaprezentować się dziewiątka uczestników? W tym specjalnym odcinku powstały następujące taneczne tria:

Krzysztof Kwiatkowski, Zofia Nowakowska (narzeczona) i Sara Janicka

Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Xavier Wiśniewski (syn) oraz Krystian Rzymkiewicz

Piotr „Guma” Gumulec, Bartosz (brat) i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert, Jan Englert (tata) oraz Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz, Kalina (siostra) i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński, Aldona (babcia) oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof (szwagier) i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj, Urszula (żona) i Magda Tarnowska

Izabela Kuna, Nadia (córka) oraz Michał Bartkiewicz.

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Cleo na rozpoczęciu odcinka rodzinnego. Prezentacja par

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Cleo, prezentując swój znany utwór „Dom” w trakcie wprowadzania wszystkich uczestników i ich bliskich. Artystka rzadko dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia, jednak otwarcie przyznaje, że relacje rodzinne mają dla niej ogromne znaczenie.

- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła w jednym z wywiadów.

Zdjęcia z odcinka rodzinnego "Tańca z Gwiazdami" w naszej galerii poniżej.

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