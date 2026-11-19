Walka o finał "Tańca z Gwiazdami". Producenci szykują trudny test dla uczestników

Emocje w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sięgają zenitu. Po jedenastu tygodniach zaciętej rywalizacji na parkiecie pozostało już tylko pięć par, a każda z nich marzy o wejściu do wielkiego finału. Twórcy show zadbali jednak o to, by droga do ostatniego odcinka była wyjątkowo wyboista i pełna niespodzianek.

Półfinałowy odcinek zapowiada się niezwykle widowiskowo, a gośćmi specjalnymi będą Margaret i Anita Lipnicka. To jednak nie występy muzyczne, a mordercze wyzwania taneczne znajdą się w centrum uwagi. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się aż w trzech rundach, które sprawdzą ich umiejętności w zupełnie nowy sposób.

Sztafeta rumby, czyli taniec bez przygotowania

Pierwszym testem dla gwiazd i ich partnerów będzie sztafeta rumby. Na czym polega to zadanie? Pary będą po kolei, przez minutę, prezentować swoje umiejętności w tym zmysłowym tańcu. Haczyk polega na tym, że nie będą znały utworów, do których zatańczą. Oznacza to, że nie mogą przygotować konkretnej choreografii.

To będzie prawdziwy sprawdzian z improwizacji i tanecznego instynktu. Jurorzy ocenią tę konkurencję, przyznając punkty w skali od 2 do 10, co może znacząco wpłynąć na układ tabeli jeszcze przed głównymi występami.

Chwila prawdy na parkiecie. Gwiazdy zatańczą solo

Druga runda to kolejne wyzwanie, które obnaży wszystkie słabości i pokaże prawdziwą siłę uczestników. Każda z par zaprezentuje choreografię z elementami solo dance. Oznacza to, że każda z gwiazd będzie musiała przynajmniej przez 30 sekund tańczyć zupełnie sama, bez wsparcia profesjonalnego tancerza. W tej części pary również zmierzą się z tańcami latynoamerykańskimi.

To moment, w którym nie da się niczego ukryć. Widzowie i jurorzy zobaczą, kto naprawdę czuje się na parkiecie jak ryba w wodzie, a dla kogo samotny występ okaże się zbyt dużym stresem.

Decydująca dogrywka. Wszystko w rękach jurorów

To jednak nie koniec emocji. Po zsumowaniu punktów od jurorów i głosów SMS od widzów poznamy dwie pary z najsłabszym wynikiem. To właśnie one staną do ostatecznej rywalizacji - dogrywki. Tym razem ich zadaniem będzie taniec standardowy.

Co najważniejsze, w tym etapie o losie uczestników zdecydują wyłącznie jurorzy: Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Głosy widzów nie będą miały już znaczenia, a jedna z par pożegna się z marzeniami o Kryształowej Kuli tuż przed finałem.

Kto walczy o Kryształową Kulę i wielkie pieniądze?

W grze o zwycięstwo, Kryształową Kulę oraz nagrody pieniężne - 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy dla tancerza - pozostało pięć duetów. O wejście do finału walczą:

Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz (para numer 2),

i (para numer 2), Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś (para numer 3),

i (para numer 3), Helena Englert i Roman Osadchyi (para numer 4),

i (para numer 4), Dominik Rupiński i Estelle Francois (para numer 7),

i (para numer 7), Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz (para numer 12).

Półfinałowy odcinek „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” na żywo już w najbliższą niedzielę od godz. 19:55 w Polsacie.

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Mandaryna awansowała do półfinału "Tańca z Gwiazdami"