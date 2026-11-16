"Odpadzioszek" Sołtysiewicz i rozpromieniona Kuna z torebką za krocie. Tak gwiazdy bawiły się po TzG

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-16 13:07

Emocje po kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie zdążyły opaść, a przed studiem zrobiło się naprawdę tłoczno. Po zakończeniu programu gwiazdy zaczęły opuszczać studio. Uwagę przyciągały przede wszystkim ich miny! Trudno było nie zauważyć, że uczestnicy i goście byli w wyjątkowo dobrych nastrojach. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy, a atmosfera po show wyglądała na wyjątkowo radosną.

Kuna pokazała białe ząbki, Wieniawa odjechała z Malikiem. Tłum gwiazd po TzG

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko rywalizacja na parkiecie, wymagające choreografie i oceny jurorów. Każdy odcinek to także ogromne emocje, spotkania za kulisami i chwile, które rozgrywają się już po zakończeniu transmisji. Widzowie mogą śledzić to, co dzieje się na parkiecie, ale równie interesujące bywają obrazki spod studia. Tym razem po zakończeniu show uwagę zwrócił tłum gwiazd opuszczających miejsce nagrań.

Kiedy program dobiegł końca, przed studiem zaczęli pojawiać się kolejni znani goście. Nie dało się przeoczyć, że atmosfera po odcinku była naprawdę dobra. Gwiazdy opuszczały studio w znakomitych humorach, a ich pogodne miny mówiły same za siebie. 

Jasper odpadł, a gwiazdy w szampańskich humorach! Tak opuszczały studio TzG

Takie obrazki po "Tańcu z Gwiazdami" z pewnością przyciągają uwagę. W końcu za każdym odcinkiem kryją się godziny przygotowań, próby, stres i ogromne zaangażowanie uczestników oraz całej ekipy. Na parkiecie nie brakuje napięcia, bo dla niektórych gwiazd stawką jest dalszy udział w programie. Po zakończeniu nagrań przychodzi jednak moment, kiedy można już odetchnąć i na chwilę zapomnieć o rywalizacji.

Szczególną uwagę przyciągała Iza Kuna, która najwyraźniej nie miała powodów do narzekania na humor. Aktorka z szerokim uśmiechem prezentowała swoje białe ząbki i wyglądała na naprawdę zadowoloną. Może to torebka marki Balenciaga za 11 tysięcy złotych wprawiła ją w taki nastrój. W dobrym nastroju był również Jasper Sołtysiewicz, mimo tego, że to on został "odpadzioszkiem" tego odcinka. Nie zabrakło też Julii Wieniawy i Malika Montany. Ta dwójka opuściła okolice studia razem, odjeżdżając wielkim autem. Takie obrazki po zakończeniu "Tańca z Gwiazdami" tylko potwierdzały, że za kulisami panowała wyjątkowo dobra atmosfera.

Wielkie uśmiechy po show! Wieniawa z Malikiem, zadowolona Kuna i odpadzioszek Sołtysiewicz
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