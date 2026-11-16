Czarna Mamba stanęła w obronie Izy Kuny. "Bujajcie się!"

Czarna Mamba nie wytrzymała. Tak podsumowała krytyków Izy Kuny

"Taniec z Gwiazdami" od lat wywołuje gorące dyskusje. Widzowie chętnie komentują występy uczestników, oceny jurorów i decyzje podejmowane podczas kolejnych odcinków. Nie brakuje zarówno pochwał, jak i krytycznych opinii. W przypadku Izy Kuny w internecie pojawił się nawet uszczypliwy komentarz sugerujący, że aktorka może liczyć na wysokie noty niezależnie od tego, jak zaprezentuje się na parkiecie. O tę wypowiedź zapytaliśmy Iwonę Pavlović. Jej reakcja była bardzo stanowcza.

Pavlović broni Izy Kuny i wbija szpilę hejterom. "Nie wiedzą, czym jest sztuka"

Jurorka nie kryła zaskoczenia, gdy usłyszała popularne w sieci powiedzenie: "Czy się tańczy, czy się leży, dziesięć Izie się należy". Najpierw zareagowała z przekąsem, rzucając: "Bujajcie się!". Chwilę później przeszła jednak do poważniejszego komentarza. Jej zdaniem takie wpisy mówią więcej o osobach, które je publikują, niż o samej uczestniczce programu.

Ojejku, wiecie, biedni są ci ludzie. Tak naprawdę biedni są ci ludzie, nie Iza. Biedni są ludzie, którzy są tak zero-jedynkowi, którzy swoje frustracje przerzucają na kogoś innego i nie potrafią - moim zdaniem - ocenić artyzmu. Tak naprawdę nie wiedzą, czym jest sztuka - stwierdziła Pavlović.

Czarna Mamba odniosła się również do tego, jakimi kryteriami kieruje się podczas oceniania występów. Jak podkreśliła, technika jest ważna, ale nie zawsze powinna być najważniejszym elementem. Jeśli na parkiecie pojawia się prawdziwa sztuka i artystyczna osobowość, jurorka potrafi spojrzeć na występ znacznie szerzej.

Kiedy na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" pojawia się sztuka przez duże "S" i artysta przez duże "A", sprawy techniczne zawsze będą u mnie schodzić na drugi plan. Jeżeli tego nie ma, wtedy wypunktowuję wszystkie kwestie techniczne - wyjaśniła.

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